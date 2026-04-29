Rap Stacja 2026: Mata, Bedoes 2115 i powrót legend! Sprawdź line-up jubileuszowej edycji w Sławie

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-04-29 7:29

To będzie najgorętszy lipiec w historii Sławy! Dziesiąta, jubileuszowa edycja Rap Stacja Festiwal to nie tylko słońce i plaża, ale przede wszystkim potężny line-up, który zgromadzi na pięciu scenach absolutną elitę polskiego hip-hopu. Od najmłodszych królów streamingu po ikony gatunku – sprawdziliśmy, kto zatrzęsie Jeziorem Sławskim w 2026 roku!

i

Main Stage: Mata, Bedoes 2115 i giganci nowej fali

Główna scena festiwalu to w tym roku prawdziwa kumulacja energii. Jednym z najbardziej wyczekiwanych występów jest ogłoszony już wcześniej Bedoes 2115, który w Sławie czuje się jak w domu. Dołączają do niego najwięksi gracze w branży: Mata, White 2115, Kizo oraz Malik Montana.

Fani mocnych wrażeń i unikalnego stylu nie mogą przegapić koncertów takich artystów jak:

  • Pro8l3m i Oki – gwarantujący najwyższy poziom techniczny i wizualny,
  • Szpaku, Sobel oraz Gibbs – niosący ogromny ładunek emocjonalny,
  • Żabson, ReTo i Bambi – czyli reprezentanci najświeższych trendów i klubowych bangerów.

Skład uzupełniają m.in. Otsochodzi, Young Multi, Chivas, Kukon, Kinny Zimmer, Paluch oraz Young Igi. Main Stage stanie sie miejscem, gdzie przez trzy dni (9–11 lipca) nie będzie czasu na odpoczynek.

Old School Stage: Paktofonika i Sokół, czyli lekcja historii na żywo

Jubileusz to idealna okazja do powrotu do korzeni. Old School Stage w 2026 roku to prawdziwa gratka dla fanów klasyki. Na scenie pojawią się fundamenty polskiego rapu:

  • Paktofonika i Molesta Ewenement – składy, na których wychowały się pokolenia,
  • Sokół oraz O.S.T.R. – mistrzowie słowa i storytellingu,
  • Tede, Pezet, Donguralesko i Slums Attack – legendy, które wciąż wyznaczają standardy.

Występy te, wsparte obecnością takich artystów jak Fenomen, 52 Dębiec czy Grubson, sprawią, że Sława wypełni się klimatem złotych lat polskiego hip-hopu.

Nie tylko muzyka: Sporty wodne i bitwy freestyle'owe

Pamiętajcie, że festiwal startuje już w środę, 8 lipca, od wielkiego Before Party. W ciągu dnia, zanim na scenach pojawią się największe gwiazdy, możecie korzystać z uroków miasteczka festiwalowego. Na uczestników czeka wake park, motorówki, korty tenisowe oraz specjalnie przygotowane turnieje streetballu i widowiskowa bitwa breakdance.Dla tych, którzy chcą być najbliżej wydarzeń, przygotowano ogromne pole namiotowe SCKiW (meldunek możliwy już od wtorku, 7 lipca) oraz komfortową bazę w Zakątku Izabela, oferującą m.in. domy na wodzie.

Bilety i patronat: Radio Eska przejmuje stery!

Karnety 3-dniowe w pierwszych pulach zaczynają się od 499 zł, a dla najbardziej wymagających przygotowano karnety VIP w cenie od 850 zł. Warto się spieszyć, ponieważ bilety na jubileuszową edycję znikają w błyskawicznym tempie.

