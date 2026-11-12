Niezwykły relikt dawnej infrastruktury

Podczas prac ziemnych prowadzonych we wschodniej części placu robotnicy wykopali świetnie zachowany fragment dawnej drewnianej rury wodociągowej. Unikatowy zabytek techniki zostanie odpowiednio zabezpieczony i docelowo trafi do zbiorów Muzeum Wodociągów w Lesznie. Jak wynika z historycznych opracowań, tego typu rurociągi doprowadzały wodę źródlaną do miejskich rezerwuarów grawitacyjnie z ujęcia Paschelbrunnen na Antoninach już w XVI i XVII wieku.

Dzieje leszczyńskiej infrastruktury komunalnej kryją zresztą więcej fascynujących faktów. Centralny wodociąg ciśnieniowy uruchomiono w Lesznie 15 października 1900 roku, czerpiąc wodę ze stacji w Zaborowie przy obecnej ul. 1 Maja. Leszno stało się wówczas czwartym miastem w wielkopolskiej części zaboru pruskiego – po Gnieźnie, Poznaniu i Rawiczu – z tak nowoczesną instalacją. Pierwsze wiercenia i koncepcje techniczne tego ujęcia przygotowywał berliński inżynier Max Hempel na przełomie 1897 i 1898 roku. Z kolei wybudowana niedługo później, w 1913 roku, sieć kanalizacyjna kosztowała niebotyczną wówczas sumę 1,1 miliona marek, stanowiąc najdroższą miejską inwestycję przed wybuchem I wojny światowej.

Remont rynku w Lesznie. Milionowa inwestycje na lata

Głównym celem trwającego projektu jest likwidacja barier architektonicznych oraz przekształcenie płyty placu w zieloną, przyjazną przestrzeń rekreacyjną. Rewitalizacja centrum finansowana jest w dużej części z funduszy europejskich, a jej łączny budżet przekracza 20 mln zł. Kwota ta obejmuje modernizację płyty Rynku szacowaną na blisko 14 mln zł, jak również odnowienie zabytkowej willi przy ul. 17 Stycznia 13.

Zakres prac: Co zmieni się na Rynku?

Głęboka modernizacja sieci podziemnych: Kompleksowa wymiana głównej magistrali wodociągowej oraz przyłączy do kamienic (Wodociągi Leszczyńskie), budowa nowej sieci ciepłowniczej (MPEC), wymiana instalacji gazowej, budowa kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia oraz kanału teletechnicznego.

Kompleksowa wymiana głównej magistrali wodociągowej oraz przyłączy do kamienic (Wodociągi Leszczyńskie), budowa nowej sieci ciepłowniczej (MPEC), wymiana instalacji gazowej, budowa kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia oraz kanału teletechnicznego. Nowa nawierzchnia i brak barier: Całkowita wymiana chodników oraz płyty Rynku wraz z likwidacją barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

Całkowita wymiana chodników oraz płyty Rynku wraz z likwidacją barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Zielona strefa wypoczynku: Utworzenie mini-parku z nasadzeniami nowej zieleni, wygodnymi ławkami oraz dekoracyjną fontanną.

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Harmonogram i terminy: Etapy inwestycji

19 października 2026 r.: Start robót na wschodniej pierzei Rynku (rozbiórka pasa nawierzchni o szerokości 8–10 m).

Start robót na wschodniej pierzei Rynku (rozbiórka pasa nawierzchni o szerokości 8–10 m). Do 4 grudnia 2026 r.: Zakończenie wymiany głównej sieci wodociągowej po stronie wschodniej.

Zakończenie wymiany głównej sieci wodociągowej po stronie wschodniej. Od 6 grudnia 2026 r.: Wymiana przyłączy wodociągowych do kamienic (wykopy w chodnikach do 2 m głębokości) oraz układanie sieci ciepłowniczej.

Wymiana przyłączy wodociągowych do kamienic (wykopy w chodnikach do 2 m głębokości) oraz układanie sieci ciepłowniczej. Styczeń – luty 2027 r.: Budowa kanalizacji deszczowej i wymiana sieci gazowej.

Budowa kanalizacji deszczowej i wymiana sieci gazowej. Marzec 2027 r.: Przebudowa oświetlenia oraz budowa kanału teletechnicznego.

Przebudowa oświetlenia oraz budowa kanału teletechnicznego. Od kwietnia 2027 r.: Układanie nowej nawierzchni chodnika i płyty Rynku po stronie wschodniej.

Układanie nowej nawierzchni chodnika i płyty Rynku po stronie wschodniej. Od lutego 2027 r.: Rozpoczęcie prac na pierzei południowej.

Rozpoczęcie prac na pierzei południowej. Połowa 2028 r.: Planowany finał całej modernizacji Rynku.

Warto dodać, że prace są prowadzone etapami, dzięki czemu tradycyjny Jarmark Świąteczny w dniach 4–6 grudnia oraz miejska choinka zorganizowane zostaną bez przeszkód w zachodniej części Rynku. Na rynku bez problemu zrobicie tez zakupy.

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