Zgłoszenie o pożarze strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze odebrali wczoraj (11 listopada) o godz. 16:42. W miejscowości Ślubów paliły się baloty słomy ułożone pod wiatą o rozmiarach 45 metrów na 12 na 6 metrów, z dwiema murowanymi ścianami i dachem z eternitu. Było tam składowanych blisko 900 wielkich kostek sprasowanej słomy.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że składowana pod wiatą słoma jest w całości objęta pożarem. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany – przekazali górowscy strażacy.

Wielki ogień znajdował się w bliskim sąsiedztwie zabudowań. Dlatego strażacy zaapelowali do mieszkańców o zachowanie ostrożności, nieotwieranie okien oraz ograniczenie przebywania na zewnątrz, z powodu silnego zadymienia.

Ich działania polegały m.in. na podaniu prądów wody na pożar, pobieranej m.in. z hydrantów. W pewnym momencie strażakom zaczęła też sprzyjać pogoda, gdy zaczął padać deszcz.

Z pożarem walczyli strażacy z JRG w Górze oraz druhowie z OSP Stara Góra, Czernina, Osetno i Wierzowice Małe.

Górowscy strażacy jeszcze dziś (12 listopada) przed południem dozorowali pogorzelisko.