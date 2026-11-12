Wszystko rozegrało się przy ul. Wrocławskiej. 50-latek kierujący samochodem marki Peugeot przyjechał ze znajomymi na zakupy, do mieszczącego się przy tej ulicy sklepu. Mężczyzna zbił w sklepie butelkę z alkoholem i razem z pasażerem ukradł dwie butelki alkoholu.

Po wyjściu na parking pasażer zorientował się, że kierowca jest pod wpływem alkoholu i próbował powstrzymać go przed prowadzeniem auta. W tym samym momencie do samochodu podszedł świadek sklepowego incydentu, żądając zapłaty za zniszczony towar i zapowiadając wezwanie policji. Kierowca słysząc tą informację gwałtownie wycofał, potrącając obu mężczyzn, po czym odjechał w kierunku centrum miasta. Na szczęście poszkodowani doznali jedynie niegroźnych otarć i po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego nie wymagali hospitalizacji - informuje Agata Węgrzyn z Komendy Powiatowej Policji w Górze.

Policjanci znaleźli odpowiadające opisowi auto zaparkowane przy ul. Piastów.

Wewnątrz samochodu mundurowi ujawnili śpiącego kierowcę. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Z uwagi na fakt, że mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem patrolu, w sprawie konieczne było wykonanie retrospekcji, która pozwoli na precyzyjne ustalenie stężenia alkoholu w organizmie kierującego w chwili potrącenia pieszych. Wykonana czynność ma również na celu wykluczenie spożycia alkoholu po zaparkowaniu pojazdu - dodaje A. Węgrzyn.

Na tym jednak nie koniec. Jak się okazało po sprawdzeniu w policyjnych systemach, kierujący nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów, a jego samochód nie ma aktualnego przeglądu technicznego oraz obowiązującego ubezpieczenia OC.

Pojazd50-latka został zabezpieczony na parkingu strzeżonym, a on sam niebawem usłyszy zarzuty m.in.spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu, jazdy bez uprawnień oraz braku badań technicznych.Możliwe, ze także zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.