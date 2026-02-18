Remonty i nowe standardy mieszkań

Od 2025 roku zakończono prace w sześciu kamienicach, m.in. przy ulicach Leszczyńskich, Lipowej, Wąskiej, Sobieskiego oraz 17 Pułku Ułanów. Koszt inwestycji wyniósł 8,9 mln zł, z czego większość stanowiło dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, a pozostała część pochodziła z miejskiego budżetu.

Modernizacja obejmowała m.in. remont elewacji i dachów, termomodernizację, izolację fundamentów, odnowienie balkonów i klatek schodowych, a także wymianę pieców kaflowych na centralne ogrzewanie gazowe. W 14 pustostanach przygotowano mieszkania do ponownego zasiedlenia, a 21 lokali otrzymało nowe systemy ogrzewania.

„Dzięki tym działaniom budynki stają się bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne dla mieszkańców, a także mniej kosztowne w utrzymaniu” – informuje prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.

Kolejne etapy modernizacji

Obecnie trwają prace przy siedmiu kolejnych kamienicach w centrum i na osiedlach Leszna, m.in. przy ulicach Królowej Jadwigi, Karola Marcinkowskiego, Jana Metziga, Nowy Rynek, Osiecka i Słowiańska. MZBK zarządza w sumie 1772 mieszkaniami, z czego 1277 stanowi pełną własność miasta, o łącznej powierzchni blisko 60 000 m². Modernizacje mają na celu stopniowe poprawienie jakości miejskich zasobów i przygotowanie ich do dalszego użytkowania.