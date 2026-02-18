"Wieczorynka" w szpitalu w Lesznie zmienia lokalizację

Joanna Haliasz
2026-02-18 9:40

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna świadczona będzie w pomieszczeniach Poradni Kardiologicznej w budynku głównym szpitala w Lesznie. Zmiany obowiązywać będą już od jutra.

Wieczorynka w szpitalu w Lesznie zmienia lokalizację

i

Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Wieczorynka bliżej

Od czwartku (19 lutego) „Wieczorynka” przyjmować będzie pacjentów w nowej lokalizacji. Mieścić się będzie w pomieszczeniach obecnej Poradni Kardiologicznej w budynku głównym szpitala przy ul. Kiepury 45 (przy głównym parkingu).

- Zmiana związana jest z pracami remontowymi w rejonie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. Jana Jonstona w Lesznie.

Poza zmianą lokalizacji "Wieczorynki" nie zmienia się nic. Godziny przyjęć pacjentów pozostają te same - w weekendy od godz. 18:00 do 8:00, a w weekendy i święta całodobowo.

To właśnie przy SOR funkcjonuje obecnie „Wieczorynka”. Z powodu trwającego remontu ul. Kiepury w poniedziałek (16 lutego) zmieniona została organizacja ruchu przy szpitalu. Dojście do SOR możliwe jest wyłącznie przez parking główny, zgodnie z oznaczeniami. Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest winda zewnętrzna znajdująca się przy samych schodach. Zmiany te obowiązywać mają do 30 kwietnia. 

Śmierć 3–miesięcznej Basi w szpitalu miejskim w Krakowie. Apelacja stron

Polecany artykuł:

Mruczki w roli głównej. Dzień Kota w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Henry…
Test wiedzy dla chemików. Jaki pierwiastek kryje się pod tą łacińską nazwą?
Pytanie 1 z 10
Oxygenium to: