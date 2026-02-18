Kierowcę busa czeka sprawa w sądzie. Za spowodowanie wypadku w Niechlowie [ZDJĘCIA]

Busem w drzewo

Do wypadku doszło wczoraj (17 lutego) ok. godz. 7:30 na DW324 w Niechlowie. Jak ustalili policjanci, kierujący samochodem dostawczym Fiat Scudo 56-latek nie dostosował prędkości do warunków na drodze, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Samochodem jechało w sumie czterech mężczyzn, trzech z nich trafiło do szpitala, jeden z nich z poważnym urazem płuca.

- Niestety to wykroczenie w ruchu drogowym 56-letniego kierowcy nie było jedynym. Jak ustalili mundurowi jeden z pasażerów pojazdu zdecydował się na podróż w przestrzeni bagażowej - czyli w miejscu do tego całkowicie nieprzystosowanym. Jak ustalili mundurowi nieświadomy nadchodzącego zagrożenia 18-letni pasażer siedział na składnym krześle – mówi Agata Węgrzyn z Komendy Powiatowej Policji w Górze.

Co ciekawe, 18-latkowi nic się nie stało, jako jedynemu z całej czwórki.

- Rażące naruszenie przepisów drogowy skutkowało zatrzymaniem prawa jazdy 56-letniego mieszkańca powiatu górowskiego. Niebawem sprawa znajdzie swój finał w sądzie – dodaje A. Węgrzyn.

Za spowodowanie wypadku kierowcy grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

