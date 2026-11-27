Palce lizać

Przed zespołem Zdrovo Polonii 1912 Leszno prawdziwe tygodnie prawdy. Pierwszy bardzo poważny test Leszczynian czeka już w sobotni wieczór (28 listopada), kiedy do hali Trapez zawita wicelider rozgrywek – Spójnia Stargard. Poloniści wciąż w lidze nie przegrali meczu.

Bez względu na wynik sobotniego starcia z mającą równie wysokie aspiracje Spójnią pozostaną liderem rozgrywek, ale goście będą mieć plan zbliżenia się do gospodarzy na punkt. Rywal z 10 spotkań wygrał osiem, a dwa razy schodził z parkietu pokonany. To drużyna mająca spory potencjał szczególnie pod koszem. To bez wątpienia będzie trudne, jeśli nie bardzo trudne spotkanie.

Stargardzianie są ostatnio mocno napędzeni. W poprzedniej kolejce wygrali w Inowrocławiu różnicą 13 punktów, rzucając 94 punkty, a jeszcze wcześniej w derbach zachodniopomorskiego uporali się po zaciętym spotkaniu z zespołem z Kołobrzegu. Spójnia, to przede wszystkim duet Amerykanów: Robert Glasper – Simeon Cotee, ale także mocny tercet polskich graczy, że wymienimy: Piotra Niedźwiedzkiego, Wojciecha Czerlonko, Jarosław Mokros. Jest się kogo i czego obawiać.

Szykuje się mecz palce lizać. Polonia jest delikatnym faworytem, ale tak jak ostatnio w spotkaniu z Miastem Szkła Krosno musi z żelazną konsekwencją realizować plan taktyczny trenera.

Bardzo, bardzo ciężki mecz z drugą w tabeli Spójnią Stargard. Mam nadzieję, że zwycięstwo nad drużyną z Krosna będzie takim dobrym zwiastunem i napędzi nas jeszcze bardziej do jeszcze lepszej gry, i w ataku i w obronie - mówił Maciej Dudzik, szkoleniowiec Zdrovo Polonii 1912 Leszno

Sobotnie spotkanie w Trapezie rozpocznie się o godzinie 20.00.

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