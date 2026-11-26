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Gostyń

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gostyniu odbędzie się w niedzielę (29 listopada). W godzinach od 13:00 do 17:00 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wrocławskiej 10 zaplanowano wiele atrakcji. Zapraszają Powiat Gostyński oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. Wstęp na sam jarmark jest bezpłatny.

Swoje stoiska zaprezentuje ponad 30 lokalnych twórców, rzemieślników, producentów żywności oraz Kół Gospodyń Wiejskich. W ofercie znajdą się regionalne przysmaki oraz unikatowe rękodzieło, świece, biżuteria, czy stroiki świąteczne.

Przez cały czas trwania imprezy dzieci będą mogły spotkać się ze Świętym Mikołajem, wrzucić list do specjalnej skrzynki oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie. Będą darmowe dmuchańce i warsztaty rękodzielnicze.

Świąteczną atmosferę uzupełni koncert na żywo w wykonaniu scholi Filippo Vivo

Konwój Świętego Mikołaja w Lesznie. Ekstremalne Mikołajki z NGO

Leszno

Tradycyjnie, jak co roku Leszno zaprasza na Leszczyńskie Mikołajki i Jarmark Świąteczny.

Od 4 do 6 grudnia mieszkańcy oraz goście odwiedzający miasto będą mogli poczuć na Rynku wyjątkową atmosferę zbliżających się świąt. Organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny, świąteczne warsztaty kreatywne, pokazy i spotkania ze Świętym Mikołajem. Na odwiedzających czekać będą również stoiska wystawców z rękodziełem, oryginalnymi prezentami i świątecznymi przysmakami.

Piątek, 4 grudnia Uroczyste rozpoczęcie Leszczyńskich Mikołajek i Jarmarku Świątecznego nastąpi o godz. 17:30, kiedy to prezydent Miasta Leszna dokona oficjalnego otwarcia wydarzenia i wspólnie z mieszkańcami rozświetli miejską choinkę. Na scenie wystąpią m.in. Orkiestra Dęta Miasta Leszna i Dom Pieśni Kobiet.

Uroczyste rozpoczęcie Leszczyńskich Mikołajek i Jarmarku Świątecznego nastąpi o godz. 17:30, kiedy to prezydent Miasta Leszna dokona oficjalnego otwarcia wydarzenia i wspólnie z mieszkańcami rozświetli miejską choinkę. Na scenie wystąpią m.in. Orkiestra Dęta Miasta Leszna i Dom Pieśni Kobiet. Sobota, 5 grudnia O godz. 15:00 z ulicy Słowiańskiej wyruszy świąteczny korowód, który poprowadzi uczestników na Leszczyński Rynek. Na najmłodszych czekać będzie Święty Mikołaj. Obejrzeć będzie można spektakl "Świąteczna Bombonierka" w wykonaniu Teatru Kulturka, a dzień zwieńczy świąteczny koncert zespołu Wakacyjni.

O godz. 15:00 z ulicy Słowiańskiej wyruszy świąteczny korowód, który poprowadzi uczestników na Leszczyński Rynek. Na najmłodszych czekać będzie Święty Mikołaj. Obejrzeć będzie można spektakl "Świąteczna Bombonierka" w wykonaniu Teatru Kulturka, a dzień zwieńczy świąteczny koncert zespołu Wakacyjni. Niedziela, 6 grudnia Na scenie oglądać będzie można artystów i młodych wykonawców, a Teatrzyk Pompon wystawi dla najmłodszych spektakl „Świąt nie będzie”. Jednym z najbardziej widowiskowych punktów tego dnia będzie Zjazd Mikołajów z dachu ratusza. Niedzielne świętowanie zakończą koncert zespołu Dizzy Boys Brass Band oraz artystyczny pokaz grupy Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa”.

Zjazd Mikołajów z Ratusza w Lesznie. Ekstremalne Mikołajki z NGO

Wschowa

W tych samych dniach, co w Lesznie - od 4 do 6 grudnia - odbędzie się też Wschowski Jarmark Świąteczny. Po raz pierwszy odbędzie się w dwóch miejscach – na deptaku i na Rynku.

Na stoiskach pojawią się lokalni twórcy i wystawcy oferujący rękodzieło, ozdoby choinkowe, świąteczne dekoracje oraz upominki pod choinkę. Odwiedzający będą mogli spróbować zimowych przysmaków, w tym tradycyjnych pierników i ciepłych napojów.

Piątek, 4 grudnia

Wschowski deptak

12:00 – występy przedszkolaków

13:00–16:00 – animacje dla dzieci

15:00 – występ sekcji wokalnej CKiR

17:00 – występy uczniów szkół podstawowych

Sobota, 5 grudnia

Wschowski deptak

13:00 – występ chórów Lutnia i Kantylena

13:00–15:00 – warsztaty świąteczne

15:00 – koncert zespołu AMMA

17:00 – Korowód Światła (start na placu Kosynierów)

17:30 – koncert zespołu Endorfina

Rynek

12:00 – Mikołajkowy Rajd Rowerowy (start na Rynku)

12:00–15:00 – animacje dla dzieci

14:00 – świąteczna scena muzyczna

14:00 – rozdawanie choinek mieszkańcom wspólnie ze Spółką Komunalną i Steną

Niedziela, 6 grudnia

Wschowski deptak

10:30 – Bieg Mikołajkowy na bluszczowym szlaku

13:00 – występ sekcji wokalnej CKiR

15:00 – występ artystyczny Jagody Olejarz

Rynek

Wydarzenie profilaktyczne „Mikołaj – magia dobrych wyborów”

13:00–16:00 – animacje dla dzieci

14:00 – świąteczna scena muzyczna

16:30 – powitanie Świętego Mikołaja

16:45 – rozświetlenie miejskiej choinki

Otwarcie lodowiska we Wschowie

Kościan

Kościański Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się w dniach 5-6 grudnia na Rynku. W sobotę czynny będzie od godz. 10:00 do 20:00, a w niedzielę w godz. 10:00 – 18:00. Podczas imprezy uroczyście rozświetlona zostanie choinka na Rynku, która zdobić będzie miasto przez cały okres świąteczny.

Podczas Jarmarku w sercu miasta czekać będzie na was wiele atrakcji:

animacje dla najmłodszych i kreatywne warsztaty

świąteczna kolejka, która dostarczy radości małym i dużym

stoiska z rękodziełem i pomysłami na nietuzinkowe prezenty

regionalne smaki

muzyka

Bojanowo

W Bojanowie Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa jeden dzień i odbędzie się w niedzielę 6 grudnia na rynku. Od godz 11:00 do 16:00 zaplanowano występy dzieci i mikołajkową Zumbę. Będzie koncert zespołu wokalnego Bojanowia, występ Aleksandry Krzyżoszczak i samorządowe kolędowanie.

Po godz. 15:00 poznamy zwycięzców konkursu „Gminna Kartka Bożonarodzeniowa”. O 16:00 wystąpi kobiecy Teatr Ognia Ardendo. O godz. 17:00 zaplanowano rozświetlenie gminnej choinki i spotkanie ze Świętym Mikołajem. Muzycznym zakończeniem wydarzenia będzie koncert góralski zespołu Big Banda o godz. 18:30.

Nie zabraknie oczywiście stoisk z potrawami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich oraz rękodzieła i pomysłów na świąteczne prezenty.

Wąsosz

Na Jarmark Bożonarodzeniowy i Mikołajki zaprasza 6 grudnia Wąsosz. Impreza odbędzie się w Amfiteatrze, a początek zaplanowano na godz. 14:00.

W programie:

14:00-17:00 zagroda alpak

14:30 - Wąsosz kolęduje

19:00 – pokaz ognia w wykonaniu Tancerzy Ognia Ikar

dodatkowe atrakcje: wizyta Mikołaja, foto budka magnes, warsztaty świąteczne, ciuchcia dla najmłodszych, stoiska KGW i świąteczne

Rawicz

Rawicki Jarmark Bożonarodzeniowy zaplanowano w weekend 12–13 grudnia na Rynku w Rawiczu. Organizatorem wydarzenia jest Dom Kultury w Rawiczu we współpracy z Gminą Rawicz.

Sobota 12 grudnia:

10:00-18:00 Kiermasz rękodzieła, produktów regionalnych i ozdób świątecznych

14:30 – 17:00 warsztaty dekorowania pierników dla dzieci w namiocie na Rynku

i od 15:00 do 17:00 świąteczne warsztaty rodzinne w Muzeum Ziemi Rawickiej w Ratuszu

15:00-17:00 Alpakowy Świat – zagroda z żywymi alpakami

W części artystycznej – występy chórów: im. Karola Kurpińskiego z Sarnowy oraz Chóru Nauczycieli Gminy Rawicz, koncert „Ciepło kolęd” w wykonaniu Sandry Bujak-Gwary, spektakl „Gdzie jesteś kochany panie Mikołaju” Teatru Pana O. oraz występ mażoretek Corda Rawicz

17:00 – spotkanie ze Świętym Mikołajem

Niedziela 13 grudnia:

10:00-18:00 Kiermasz rękodzieła, produktów regionalnych i ozdób świątecznych

Sezon jarmarków bożonarodzeniowych w Polsce już trwa. Niedzielnym jarmarkiem w Gostyniu dołączy do nich także nasz region. Na większe świąteczne imprezy (i trwające dłużej, niż tylko jeden dzień lub weekend) można się wybrać do Poznania lub Wrocławia.