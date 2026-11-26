Gostyń
Jarmark Bożonarodzeniowy w Gostyniu odbędzie się w niedzielę (29 listopada). W godzinach od 13:00 do 17:00 w hali sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wrocławskiej 10 zaplanowano wiele atrakcji. Zapraszają Powiat Gostyński oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. Wstęp na sam jarmark jest bezpłatny.
- Swoje stoiska zaprezentuje ponad 30 lokalnych twórców, rzemieślników, producentów żywności oraz Kół Gospodyń Wiejskich. W ofercie znajdą się regionalne przysmaki oraz unikatowe rękodzieło, świece, biżuteria, czy stroiki świąteczne.
- Przez cały czas trwania imprezy dzieci będą mogły spotkać się ze Świętym Mikołajem, wrzucić list do specjalnej skrzynki oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie. Będą darmowe dmuchańce i warsztaty rękodzielnicze.
- Świąteczną atmosferę uzupełni koncert na żywo w wykonaniu scholi Filippo Vivo
Leszno
Tradycyjnie, jak co roku Leszno zaprasza na Leszczyńskie Mikołajki i Jarmark Świąteczny.
Od 4 do 6 grudnia mieszkańcy oraz goście odwiedzający miasto będą mogli poczuć na Rynku wyjątkową atmosferę zbliżających się świąt. Organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny, świąteczne warsztaty kreatywne, pokazy i spotkania ze Świętym Mikołajem. Na odwiedzających czekać będą również stoiska wystawców z rękodziełem, oryginalnymi prezentami i świątecznymi przysmakami.
- Piątek, 4 grudnia Uroczyste rozpoczęcie Leszczyńskich Mikołajek i Jarmarku Świątecznego nastąpi o godz. 17:30, kiedy to prezydent Miasta Leszna dokona oficjalnego otwarcia wydarzenia i wspólnie z mieszkańcami rozświetli miejską choinkę. Na scenie wystąpią m.in. Orkiestra Dęta Miasta Leszna i Dom Pieśni Kobiet.
- Sobota, 5 grudnia O godz. 15:00 z ulicy Słowiańskiej wyruszy świąteczny korowód, który poprowadzi uczestników na Leszczyński Rynek. Na najmłodszych czekać będzie Święty Mikołaj. Obejrzeć będzie można spektakl "Świąteczna Bombonierka" w wykonaniu Teatru Kulturka, a dzień zwieńczy świąteczny koncert zespołu Wakacyjni.
- Niedziela, 6 grudnia Na scenie oglądać będzie można artystów i młodych wykonawców, a Teatrzyk Pompon wystawi dla najmłodszych spektakl „Świąt nie będzie”. Jednym z najbardziej widowiskowych punktów tego dnia będzie Zjazd Mikołajów z dachu ratusza. Niedzielne świętowanie zakończą koncert zespołu Dizzy Boys Brass Band oraz artystyczny pokaz grupy Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa”.
Wschowa
W tych samych dniach, co w Lesznie - od 4 do 6 grudnia - odbędzie się też Wschowski Jarmark Świąteczny. Po raz pierwszy odbędzie się w dwóch miejscach – na deptaku i na Rynku.
Na stoiskach pojawią się lokalni twórcy i wystawcy oferujący rękodzieło, ozdoby choinkowe, świąteczne dekoracje oraz upominki pod choinkę. Odwiedzający będą mogli spróbować zimowych przysmaków, w tym tradycyjnych pierników i ciepłych napojów.
- Piątek, 4 grudnia
Wschowski deptak
12:00 – występy przedszkolaków
13:00–16:00 – animacje dla dzieci
15:00 – występ sekcji wokalnej CKiR
17:00 – występy uczniów szkół podstawowych
- Sobota, 5 grudnia
Wschowski deptak
13:00 – występ chórów Lutnia i Kantylena
13:00–15:00 – warsztaty świąteczne
15:00 – koncert zespołu AMMA
17:00 – Korowód Światła (start na placu Kosynierów)
17:30 – koncert zespołu Endorfina
Rynek
12:00 – Mikołajkowy Rajd Rowerowy (start na Rynku)
12:00–15:00 – animacje dla dzieci
14:00 – świąteczna scena muzyczna
14:00 – rozdawanie choinek mieszkańcom wspólnie ze Spółką Komunalną i Steną
- Niedziela, 6 grudnia
Wschowski deptak
10:30 – Bieg Mikołajkowy na bluszczowym szlaku
13:00 – występ sekcji wokalnej CKiR
15:00 – występ artystyczny Jagody Olejarz
Rynek
Wydarzenie profilaktyczne „Mikołaj – magia dobrych wyborów”
13:00–16:00 – animacje dla dzieci
14:00 – świąteczna scena muzyczna
16:30 – powitanie Świętego Mikołaja
16:45 – rozświetlenie miejskiej choinki
Kościan
Kościański Jarmark Bożonarodzeniowy odbędzie się w dniach 5-6 grudnia na Rynku. W sobotę czynny będzie od godz. 10:00 do 20:00, a w niedzielę w godz. 10:00 – 18:00. Podczas imprezy uroczyście rozświetlona zostanie choinka na Rynku, która zdobić będzie miasto przez cały okres świąteczny.
Podczas Jarmarku w sercu miasta czekać będzie na was wiele atrakcji:
- animacje dla najmłodszych i kreatywne warsztaty
- świąteczna kolejka, która dostarczy radości małym i dużym
- stoiska z rękodziełem i pomysłami na nietuzinkowe prezenty
- regionalne smaki
- muzyka
Bojanowo
W Bojanowie Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa jeden dzień i odbędzie się w niedzielę 6 grudnia na rynku. Od godz 11:00 do 16:00 zaplanowano występy dzieci i mikołajkową Zumbę. Będzie koncert zespołu wokalnego Bojanowia, występ Aleksandry Krzyżoszczak i samorządowe kolędowanie.
Po godz. 15:00 poznamy zwycięzców konkursu „Gminna Kartka Bożonarodzeniowa”. O 16:00 wystąpi kobiecy Teatr Ognia Ardendo. O godz. 17:00 zaplanowano rozświetlenie gminnej choinki i spotkanie ze Świętym Mikołajem. Muzycznym zakończeniem wydarzenia będzie koncert góralski zespołu Big Banda o godz. 18:30.
Nie zabraknie oczywiście stoisk z potrawami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich oraz rękodzieła i pomysłów na świąteczne prezenty.
Wąsosz
Na Jarmark Bożonarodzeniowy i Mikołajki zaprasza 6 grudnia Wąsosz. Impreza odbędzie się w Amfiteatrze, a początek zaplanowano na godz. 14:00.
W programie:
- 14:00-17:00 zagroda alpak
- 14:30 - Wąsosz kolęduje
- 19:00 – pokaz ognia w wykonaniu Tancerzy Ognia Ikar
- dodatkowe atrakcje: wizyta Mikołaja, foto budka magnes, warsztaty świąteczne, ciuchcia dla najmłodszych, stoiska KGW i świąteczne
Rawicz
Rawicki Jarmark Bożonarodzeniowy zaplanowano w weekend 12–13 grudnia na Rynku w Rawiczu. Organizatorem wydarzenia jest Dom Kultury w Rawiczu we współpracy z Gminą Rawicz.
Sobota 12 grudnia:
10:00-18:00 Kiermasz rękodzieła, produktów regionalnych i ozdób świątecznych
14:30 – 17:00 warsztaty dekorowania pierników dla dzieci w namiocie na Rynku
i od 15:00 do 17:00 świąteczne warsztaty rodzinne w Muzeum Ziemi Rawickiej w Ratuszu
15:00-17:00 Alpakowy Świat – zagroda z żywymi alpakami
W części artystycznej – występy chórów: im. Karola Kurpińskiego z Sarnowy oraz Chóru Nauczycieli Gminy Rawicz, koncert „Ciepło kolęd” w wykonaniu Sandry Bujak-Gwary, spektakl „Gdzie jesteś kochany panie Mikołaju” Teatru Pana O. oraz występ mażoretek Corda Rawicz
17:00 – spotkanie ze Świętym Mikołajem
Niedziela 13 grudnia:
10:00-18:00 Kiermasz rękodzieła, produktów regionalnych i ozdób świątecznych
Sezon jarmarków bożonarodzeniowych w Polsce już trwa. Niedzielnym jarmarkiem w Gostyniu dołączy do nich także nasz region. Na większe świąteczne imprezy (i trwające dłużej, niż tylko jeden dzień lub weekend) można się wybrać do Poznania lub Wrocławia.