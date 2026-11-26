Co znalazło się w petycji?

Petycja wpłynęła do leszczyńskiego magistratu pod koniec września. Jej autor chciał, aby mieszkańcy odpowiedzieli w głosowaniu na jedno pytanie dotyczące tego, czy budżet miasta powinien w dalszym ciągu wspierać klub sportowy Unia Leszno. W uzasadnieniu dokumentu przywołano internetowe i społecznościowe dyskusje o wydatkowaniu publicznych pieniędzy na rzecz prywatnego klubu sportowego.

"Unia jest świętością"

Wcześniej sprawą zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która uznała wniosek za niezasadny i pozytywnie zaopiniowała takie stanowisko. Na sesji rady Tomasz Malepszy odwołał się do znaczenia klubu dla lokalnej społeczności.

CYTAT:

„Uznaliśmy – może trochę pompatycznie – że Unia jest świętością nie tylko dla kibiców z Leszna, ale też dla mieszkańców całego regionu”.

Radni podczas głosowania zgodzili się ze stanowiskiem komisji, co oznacza, że referendum w sprawie finansowania Unii Leszno z budżetu miasta nie będzie przeprowadzone.

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