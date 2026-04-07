Rowerowa Majówka odbędzie się w tym roku w Lesznie

Rajd ma charakter otwarty i nie wymaga wcześniejszych zapisów ani zgłoszeń. Uczestnicy wyruszą w trasę 1 maja o godzinie 10:00, a dystans do pokonania wyniesie około 28 kilometrów. Przebieg pętli obejmie lokalne, malownicze tereny, choć dokładny wykaz dróg ogłoszony będzie w późniejszym terminie.

„Zapraszamy rowerzystów nie tylko z Leszna, ale z wszystkich okolic. Tradycyjnie, tak jak w poprzednim roku, zarówno start, jak i meta będą na leszczyńskim lotnisku”. - mówi Lucyna Gbiorczyk z Urzędu Miasta Leszna

Zasady przejazdu i atrakcje na mecie

Organizatorzy spodziewają się dużej frekwencji, przygotowując zaplecze gastronomiczne dla kilku tysięcy osób. Na lotnisku, po zakończeniu przejazdu, na rowerzystów będzie czekał poczęstunek i wiele atrakcji.

„Na mecie oczywiście w nagrodę pyszna grochówka dla 4000 uczestników, mnóstwo atrakcji, zabaw, muzyki. Myślę, że to jest naprawdę dzień, który fajnie z nami spędzić – z nami i na rowerze” - dodaje Lucyna Gbiorczyk.

Szykujcie już bicykle na największe wydarzenie rowerowe w tym roku w regionie leszczyńskim.

