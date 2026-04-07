Trzy wydziały pod kontrolą systemu

Nowe rozwiązanie zostało zainstalowane z myślą o obsłudze trzech kluczowych jednostek: Wydziału Spraw Obywatelskich, Wydziału Komunikacji oraz Urzędu Stanu Cywilnego. To właśnie tam każdego dnia pojawia się najwięcej mieszkańców załatwiających sprawy urzędowe.

Jak wyjaśnia Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego magistratu:

„Urządzenia są już zainstalowane, skonfigurowane. Liczymy, że wszystko to zacznie działać bezbłędnie właśnie 8 kwietnia”.

Prosta obsługa i czytelny podział

Zasada działania biletomatów jest intuicyjna i ma wyeliminować chaos w kolejkach. Mieszkaniec po wejściu do budynku wybiera na ekranie odpowiednią kategorię sprawy, odbiera bilet z numerem, a następnie czeka na komunikat wyświetlany na monitorach.

„Liczymy, że ten system kolejkowy pomoże nam usprawnić i uporządkować obsługę klientów” – dodaje Lucyna Gbiorczyk.

