Osieczna w krajowej elicie – 8. miejsce w Polsce!

Prawdziwą sensacją zestawienia jest pozycja Osiecznej. W kategorii gmin miejsko-wiejskich, obejmującej 718 jednostek z całego kraju, Osieczna zajęła fenomenalne 8. miejsce w Polsce.

Miasteczko wyprzedziło setki innych samorządów, wykazując się niezwykłą sprawnością w generowaniu dochodów własnych, zarządzaniu zadłużeniem oraz realizowaniu inwestycji. To właśnie Osieczna jest dziś finansową wizytówką regionu, udowadniając, że małe ośrodki mogą skutecznie rywalizować z najbogatszymi gminami w kraju.

"To dla nas świetna informacja bo w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego oceniano stabilność wydatków samorządu czy też realizacje inwestycji. Jak widać Gmina Osieczna radzi sobie w tych dziedzinach wyśmienicie" - komentuje wysoka pozycje w rankingu Sławomir Kosmalski, burmistrz Miasta i Gminy Osieczna.

Jednak Osieczna to nie tylko „twarde dane” z budżetu, ale przede wszystkim miejsce o niezwykłych walorach turystycznych i krajobrazowych. Jej unikalny charakter budują malownicze jeziora oraz historyczne, zabytkowe wiatraki, które stanowią turystyczny symbol tej części Wielkopolski. Ta wyjątkowa kombinacja stabilności finansowej z rekreacyjnym potencjałem sprawia, że gmina staje się magnesem dla nowych mieszkańców i inwestorów, oferując jakość życia, której mogą jej pozazdrościć znacznie większe metropolie.

Powiat leszczyński numerem jeden w całej Polsce

Sukces Osiecznej to nie wszystko. W kategorii powiatów ziemskich (314 jednostek), powiat leszczyński zajął 1. miejsce w Polsce. Starosta Maciej Wiśniewski podkreśla, że to zwycięstwo jest dowodem na bycie „najlepiej zarządzanym samorządem w kraju”. Powiat leszczyński deklasuje konkurencję m.in. doskonałym wskaźnikom w niemal każdej z siedmiu badanych kategorii finansowych.

Kto jeszcze znalazł się na podium regionu?

Choć Osieczna i powiat leszczyński skradły show, inne miejscowości również odnotowały solidne wyniki:

Rydzyna: Zajęła wysoką, 133. pozycję w kraju na 718 miasteczek.

W kategorii gmin wiejskich uplasowała się na 210. miejscu (na 1459 badanych jednostek).

Gmina Święciechowa: Znalazła się na 266. miejscu w Polsce.

Dla porównania, stolica regionu – miasto Leszno – w swojej kategorii (miast na prawach powiatu) zajęła 50. miejsce na 66 badanych jednostek, co pokazuje, że mniejsze gminy z okolic radzą sobie z zarządzaniem finansami znacznie lepiej niż samo centrum regionu.

Recepta na sukces: 7 kluczowych wskaźników

O tym, kto jest "najbogatszy" i najlepiej zarządzany, nie decyduje tylko stan konta, ale skomplikowany wzór mierzący 7 kluczowych aspektów:

Samodzielność finansowa (udział dochodów własnych).

Rozmach inwestycyjny.

Pozyskiwanie funduszy z UE.

Kontrola zadłużenia.

Wielkość nadwyżki operacyjnej.

Dla mieszkańców regionu leszczyńskiego wyniki te to jasny sygnał: żyjecie w miejscu, które jest ogólnopolskim wzorem stabilności i rozwoju. Fenomenalny wynik Osiecznej i pierwsze miejsce powiatu leszczyńskiego stawiają region w roli lidera, od którego uczyć może się cała Polska

