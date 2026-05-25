Pięcioro nietrzeźwych w jeden weekend

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę (23 maja) ok. godz. 11:00 w Gostyniu.

- Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu otrzymał zgłoszenie, że na ulicy Jana Pawła II w Gostyniu w rejonie cmentarza zaparkował Ford, którym przyjechały dwie kobiety. Zataczając się weszły na teren cmentarza. Funkcjonariusze ustalili, że samochodem podróżowała 48-letnia mieszkanka województwa dolnośląskiego oraz 47-letnia mieszkanka powiatu gostyńskiego. Obie były nietrzeźwe. Na podstawie relacji świadków oraz wstępnych ustaleń okazało się, że pojazdem kierowała 48-latka, która miała w organizmie ponad 2 promile alkoholu - mówi Monika Curyk, oficer prasowy gostyńskiej policji.

Kierująca fordem 48-latka kobieta była jedną z pięciu osób, które w miniony weekend przyłapali gostyńscy policjanci na kierowaniu po alkoholu. Kolejny pijany kierowca zatrzymany został w nocy z soboty na niedzielę w Borku Wielkopolskim na ul. Droga Lisia. Był nim 21-latek, który kierował samochodem marki Opel mając w organizmie ponad promil alkoholu.

48-latce oraz 21 -latkowi grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami.

- Z kolei w niedzielę około godziny 11:00 na ul. Poznańskiej policjanci z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zatrzymali do kontroli drogowej trzech wspólnie poruszających się rowerzystów. Jak się okazało, wszyscy byli nietrzeźwi. Badanie stanu trzeźwości wykazało u 41-letniej kobiety 1,2 promila alkoholu w organizmie, u 40-letniego mężczyzny 0,8 promila alkoholu, natomiast u 45-latka ponad 3 promile alkoholu w organizmie - mówi M. Curyk.

Wszyscy kierujący rowerami odpowiedzą za popełnione wykroczenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi im kara aresztu albo grzywna nie niższa niż 2,5 tys. złotych. Sąd może również orzec wobec nich zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne.

