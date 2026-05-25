Obcokrajowiec pomieszkiwał w cudzym domu w gminie Góra. Będzie za to wydalony z Polski

Joanna Haliasz
2026-05-25 10:20

45-latek z Mołdawii bezprawnie wtargnął na teren prywatnej posesji w gminie Góra. Mężczyzna popełnił przestępstwo naruszenia miru domowego. W trybie przyspieszonym stanął przed sądem.

Autor: KPP Góra/ Archiwum prywatne

Nieproszony gość

45-letni obywatel Mołdawii został zatrzymany przez górowskich policjantów. Na terenie gminy Góra, dopuścił się przestępstwa naruszenia miru domowego.

- Obcokrajowiec bezprawnie wtargnął na teren prywatnej posesji i zamieszkiwał w domu jednorodzinnym, podczas nieobecności domowników - mówi Małgorzata Nieborak, z Komendy Powiatowej Policji w Górze.  

Nieproszony gość, po wykonaniu z nim policyjnych czynności, został przewieziony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

- W trybie przyspieszonym sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Głogowie, który wydał wobec cudzoziemca wyrok w związku z popełnionym czynem zabronionym. Po analizie okoliczności zdarzenia oraz podstaw prawnych, górowska policja skierowała do straży granicznej wniosek o wydanie decyzji w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po zakończeniu czynności policyjnych 45-latek został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Legnicy, którzy przejęli dalsze postępowanie administracyjne - informuje M. Nieborak. 

Policja nie informuje, jak długo przebywał w cudzym domu obywatel Mołdawii. Pomieszkiwał w nim jak gdyby nigdy nic. 

