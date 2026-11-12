Wielkie turnieje i powrót Mistrzostw Polski

Kalendarz wydarzeń w Leszno Tenis Klub wypełniony jest po brzegi. Poza turniejami młodzieżowymi z cyklu ITF i Tennis Europe, w planach jest m.in. prestiżowy, międzynarodowy turniej drużynowy United Cup do lat 16, organizowany we współpracy z Tennis Europe. Do miasta powrócą również po przerwie Halowe Mistrzostwa Polski seniorów.

Setki dzieci na kortach i pierwsze powołania do reprezentacji

Klub kładzie ogromny nacisk na zachęcanie najmłodszych do aktywności fizycznej i odciąganie ich od ekranów telefonów. Efekty systematycznej pracy przynoszą efekty.

„Mamy bardzo dużo młodzieży i dzieci. W tej chwili uprawia u nas tenis około 200 dzieciaczków. Udało nam się to stworzyć w ciągu trzech, czterech lat” – podkreśla prezes Leszno Tenis Klub, Leszek Janusz.

Co ciekawe, młodzi zawodnicy z Leszna w wieku 10–12 lat po raz pierwszy w historii miasta zaczęli otrzymywać powołania do ścisłej kadry narodowej.

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Miasto stawia na sport. „Mamy radość z tenisa”

W rozwój infrastruktury i organizację widowiskowych imprez aktywnie włącza się samorząd.

„Leszno Tenis Klub to jest taki doskonały przykład tego, do czego prowadzi pasja, zaangażowanie i miłość do danej dyscypliny [...] mamy radość z tenisa” – zaznaczył Marcin Kochowicz z Urzędu Miasta Leszna.

Nowoczesność na poziomie Nowego Jorku i powrót basenu Akwawit

Leszczyński klub wyróżnia się zaawansowaną technologią – jako jedyny w Polsce posiada na wszystkich kortach halowych elektroniczny system Zenis do automatycznego wywoływania autów. Gracze mają tu także do dyspozycji aż sześć różnych dyscyplin rakietowych w jednym miejscu.

„Z moich prywatnych doświadczeń – byłem niedawno w Nowym Jorku i miałem okazję zagrać w Akademii Johna McEnroe. Wierzcie mi, nie musimy się niczego wstydzić” – przyznaje Leszek Janusz.

Prawdziwym przełomem dla całego obiektu będzie jednak ponowne otwarcie sąsiedniego aquaparku Akwawit. Połączenie hal tenisowych, nowoczesnej pływalni, strefy rehabilitacji oraz znajdującego się tuż obok hotelu stworzy unikalny w skali kraju i Europy kompleks sportowy.

„Wiele osób mówi, że jeżdżąc po Europie, nie widziało takiego kompleksu. Rzadko się zdarza tak dobry ośrodek z hotelem tuż obok, a teraz dodamy do tego jeszcze aquapark. To naprawdę ewenement” – podsumowuje prezes leszczyńskiego klubu.