Szykujcie łyżwy! Jutro rusza nowy sezon na lodowisku w Lesznie

Od jutra na łyżwy

O inauguracji nowego sezonu łyżwiarskiego poinformował dziś rano Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie.

Od października codziennie pracujemy, by miejskie lodowisko było przygotowane do nowego sezonu na przysłowiową szóstkę. Mrozimy nawierzchnię, serwisujemy, przygotowujemy łyżwy i całą bazę sprzętową. JESTEŚMY PRZYGOTOWANI! ZAPRASZAMY NA LODOWISKO KRYTE W PIĄTEK, 13 LISTOPADA! JUTRO INAUGURACJA SEZONU

Lodowisko czynne będzie codziennie, w godz. 8:00 - 20:50. W ciągu dnia przewidziano dwie przerwy techniczne w godz. 14:00-15:00 oraz 18.00-19.00.

Bilety według ustalonego na ten rok cennika, dostępnego na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie. Bilet wstępu normalny za 50 minut ślizgania kosztuje 22 złote brutto, ulgowy 17 złotych. Z Leszczyńską Kartą Mieszkańca 2 złote taniej.

Kolejny sezon na lodowisku w Lesznie