Szykujcie łyżwy! Jutro rusza nowy sezon na lodowisku w Lesznie

Joanna Haliasz
2026-11-12 9:45

Obiekt przy ul. 17 Stycznia czynny będzie od godz. 8:00 do 20:50. Z wyjątkiem dwóch godzinnych przerw technicznych, rozpoczynających się o 14:00 i 18:00. Ile zapłacimy za ślizganie?

Szykujcie łyżwy! Jutro rusza nowy sezon na lodowisku w Lesznie
Autor: MOSiR Leszno/ Archiwum prywatne

Od jutra na łyżwy

O inauguracji nowego sezonu łyżwiarskiego poinformował dziś rano Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie.

Od października codziennie pracujemy, by miejskie lodowisko było przygotowane do nowego sezonu na przysłowiową szóstkę. Mrozimy nawierzchnię, serwisujemy, przygotowujemy łyżwy i całą bazę sprzętową.

JESTEŚMY PRZYGOTOWANI!

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Lodowisko czynne będzie codziennie, w godz. 8:00 - 20:50. W ciągu dnia przewidziano dwie przerwy techniczne w godz. 14:00-15:00 oraz 18.00-19.00.

Bilety według ustalonego na ten rok cennika, dostępnego na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie. Bilet wstępu normalny za 50 minut ślizgania kosztuje 22 złote brutto, ulgowy 17 złotych. Z Leszczyńską Kartą Mieszkańca 2 złote taniej.

Kolejny sezon na lodowisku w Lesznie
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