Pijany za kółkiem
Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek (9 listopada), po godz. 20:00.
Otrzymaliśmy zgłoszenie o kierującym pojazdem marki Opel, który na rondzie w rejonie miejscowości Grabonóg poruszał się przeciwnie do kierunku ruchu. Gdy jeden z kierujących zwrócił użytkownikowi Opla uwagę, aby zawrócił i przemieszczał się zgodnie z kierunkiem jazdy, ten wjechał do rowu - mówi Marek Balczyński, z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.
Interweniujący na miejscu policjanci dzielnicowi szybko ustalili, że kierujący jest nietrzeźwy.
Badanie urządzeniem kontrolno-pomiarowym wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zabezpieczyli procesowo pojazd 65-latka. Wobec mężczyzny za popełnione wykroczenia na terenie powiatu Gostyńskiego oraz Rawickiego skierowano wniosek o ukaranie do sądu - mówi M. Balczyński.
Na tym nie koniec. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości 65-latkowi grożą kara pozbawienia wolności do 3 lat oraz zakaz prowadzenia pojazdów.