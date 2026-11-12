Rondem pod prąd i do rowu. Pijany kierowca zatrzymany przez gostyńskich policjantów

Joanna Haliasz
2026-11-12 8:56

Do zdarzenia doszło wieczorem w rejonie Grabonogu. Na kierunek jazdy kierowcy Opla zwrócił inny kierowca. Gdy nakazał mu zawrócić, ten wjechał do rowu...

Rondem pod prąd i do rowu. Pijany kierowca zatrzymany przez gostyńskich policjantów
Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Pijany za kółkiem

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek (9 listopada), po godz. 20:00.

Otrzymaliśmy zgłoszenie o kierującym pojazdem marki Opel, który na rondzie w rejonie miejscowości Grabonóg poruszał się przeciwnie do kierunku ruchu. Gdy jeden z kierujących zwrócił użytkownikowi Opla uwagę, aby zawrócił i przemieszczał się zgodnie z kierunkiem jazdy, ten wjechał do rowu - mówi Marek Balczyński, z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Interweniujący na miejscu policjanci dzielnicowi szybko ustalili, że kierujący jest nietrzeźwy.

Badanie urządzeniem kontrolno-pomiarowym wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci zabezpieczyli procesowo pojazd 65-latka. Wobec mężczyzny za popełnione wykroczenia na terenie powiatu Gostyńskiego oraz Rawickiego skierowano wniosek o ukaranie do sądu - mówi M. Balczyński.

Na tym nie koniec. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości 65-latkowi grożą kara pozbawienia wolności do 3 lat oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

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