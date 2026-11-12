Otrzymaliśmy zgłoszenie o kierującym pojazdem marki Opel, który na rondzie w rejonie miejscowości Grabonóg poruszał się przeciwnie do kierunku ruchu. Gdy jeden z kierujących zwrócił użytkownikowi Opla uwagę, aby zawrócił i przemieszczał się zgodnie z kierunkiem jazdy, ten wjechał do rowu - mówi Marek Balczyński, z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.