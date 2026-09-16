Mowa o Pyzdrach – niepozornej miejscowości w powiecie wrzesińskim, leżącej nad Wartą. Choć na pierwszy rzut oka przypomina urokliwe miasteczka z południa Europy, jej historia kryje dramatyczny zwrot akcji z XIV wieku.

Dramat z 1383 roku. Jeden strzał zmienił wszystko

Był rok 1383. W Polsce trwała wojna domowa Grzymalitów z Nałęczami. Podczas oblężenia Pyzdr doszło do wydarzenia, które zapisało się na kartach historii. Z murów obronnych wystrzelono z puszki – dawnej broni palnej – kamienną kulę.

Pocisk przeleciał nad brama miejską i uderzył uciekającego z grodu Mikołaj, pleban z Biechowa. Był to pierwszy udokumentowany przypadek użycia broni palnej na ziemiach polskich. Tragiczny w skutkach strzał stał się historycznym przełomem, a Pyzdry do dziś noszą miano miejsca, w którym rozpoczęła się w Polsce era prochu strzelniczego.

Autor: https://wystrzalowepyzdry.pl// Materiały prasowe

Załóż okulary i spójrz na tę ścianę. Złudzenie optyczne, które oszukuje wzrok

Dziś Pyzdry nie straszą już hukiem armat, ale wciąż potrafią wprawić w osłupienie. Głównym magnesem dla przyjezdnych stał się gigantyczny, trójwymiarowy mural zdobiący jedną z miejskich ścian.

To nie jest zwykłe uliczne dzieło sztuki. Aby w pełni docenić jego fenomen, potrzebne są specjalne okulary anaglifowe. Po ich założeniu płaska ściana zamienia się w głęboką, przestrzenną panoramę dawnych Pyzdr. Turyści mogą odnieść wrażenie, że postacie z przeszłości i historyczna zabudowa miasta znajdują się na wyciągnięcie ręki.

Trójwymiarowe dzieło nawiązuje bezpośrednio do bogatej przeszłości grodu, łącząc nowoczesną technikę graficzną z dbałością o detale architektoniczne.

Idealny cel na weekendowy wyjazd

Poza niezwykłym muralem i militarną historią, Pyzdry zachwycają nadrzecznym położeniem. Tutejsze bulwary nad Wartą, urokliwy wiatrak holenderski oraz zbiory Muzeum Ziemi Pyzdrskiej tworzą idealne tło dla osób szukających spokoju i niebanalnych miejsc na mapie Wielkopolski.

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