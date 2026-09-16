To tutaj padł pierwszy strzał z armaty w Polsce. Wielkopolskie miasteczko kryje historię jak z filmu

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-09-16 10:35

Wygląda jak senne, malowniczo położone nad rzeką miasteczko, w którym czas płynie wolniej. Dziś przyciąga turystów trójwymiarowym iluzjonistycznym muralem, ale ponad sześćset lat temu to właśnie tutaj rozegrały się wydarzenia, które na zawsze zmieniły polską wojskowość. To na tej ziemi padł pierwszy w historii Polski strzał z broni palnej.

Panorama Pyzdr z lotu ptaka, ukazująca zwarte skupisko domów, ulic, kościół i zabudowania wzdłuż rzeki Warty oraz zielone tereny. Więcej o atrakcjach tego wielkopolskiego miasteczka przeczytasz na naszym portalu.
Autor: https://wystrzalowepyzdry.pl// Materiały prasowe

Mowa o Pyzdrach – niepozornej miejscowości w powiecie wrzesińskim, leżącej nad Wartą. Choć na pierwszy rzut oka przypomina urokliwe miasteczka z południa Europy, jej historia kryje dramatyczny zwrot akcji z XIV wieku.

Dramat z 1383 roku. Jeden strzał zmienił wszystko

Był rok 1383. W Polsce trwała wojna domowa Grzymalitów z Nałęczami. Podczas oblężenia Pyzdr doszło do wydarzenia, które zapisało się na kartach historii. Z murów obronnych wystrzelono z puszki – dawnej broni palnej – kamienną kulę.

Pocisk przeleciał nad brama miejską i uderzył uciekającego z grodu Mikołaj, pleban z Biechowa. Był to pierwszy udokumentowany przypadek użycia broni palnej na ziemiach polskich. Tragiczny w skutkach strzał stał się historycznym przełomem, a Pyzdry do dziś noszą miano miejsca, w którym rozpoczęła się w Polsce era prochu strzelniczego.

Mural w Pyzdrach
Autor: https://wystrzalowepyzdry.pl// Materiały prasowe

Załóż okulary i spójrz na tę ścianę. Złudzenie optyczne, które oszukuje wzrok

Dziś Pyzdry nie straszą już hukiem armat, ale wciąż potrafią wprawić w osłupienie. Głównym magnesem dla przyjezdnych stał się gigantyczny, trójwymiarowy mural zdobiący jedną z miejskich ścian.

To nie jest zwykłe uliczne dzieło sztuki. Aby w pełni docenić jego fenomen, potrzebne są specjalne okulary anaglifowe. Po ich założeniu płaska ściana zamienia się w głęboką, przestrzenną panoramę dawnych Pyzdr. Turyści mogą odnieść wrażenie, że postacie z przeszłości i historyczna zabudowa miasta znajdują się na wyciągnięcie ręki.

Trójwymiarowe dzieło nawiązuje bezpośrednio do bogatej przeszłości grodu, łącząc nowoczesną technikę graficzną z dbałością o detale architektoniczne.

Idealny cel na weekendowy wyjazd

Poza niezwykłym muralem i militarną historią, Pyzdry zachwycają nadrzecznym położeniem. Tutejsze bulwary nad Wartą, urokliwy wiatrak holenderski oraz zbiory Muzeum Ziemi Pyzdrskiej tworzą idealne tło dla osób szukających spokoju i niebanalnych miejsc na mapie Wielkopolski.

Pyzdry - Cud Polski 2024 i miasto z „wystrzałową” historią.
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