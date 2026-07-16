Zderzenie ciężarówki z drzewem pod Czerwoną Wsią. Jedna ofiara śmiertelna, są objazdy

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych w czwartek, 16 lipca o godzinie 5:00. Siła uderzenia była tak duża, że kabina pojazdu została całkowicie zmiażdżona. Aby dotrzeć do poszkodowanego mieszkańca gminy Kościan, strażacy z Kościana, Jerki oraz Krzywinia musieli wykorzystać specjalistyczne narzędzia hydrauliczne. Niestety, lekarz przybyły na miejsce stwierdził zgon młodego mężczyzny.

Obecnie na odcinku wojewódzkiej trasy pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy ustalają, dlaczego pojazd nagle zjechał z drogi. Przejazd w tym rejonie jest niemożliwy – mundurowi kierują samochody jadące od strony Leszna na alternatywną trasę przez Nowy Dębiec w miejscowości Wojnowice. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez wiele godzin.

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