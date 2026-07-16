Tragiczny poranek w regionie. Młody kierowca zginął w zmiażdżonej kabinie

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-07-16 7:57

25-letni kierowca zginął na miejscu po tym, jak prowadzony przez niego ciągnik siodłowy zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. Do dramatycznego wypadku doszło w czwartek, 16 lipca nad ranem na trasie między Krzywiniem a Czerwoną Wsią. Droga łącząca Leszno ze Śremem została całkowicie zablokowana.

Zderzenie ciężarówki z drzewem pod Czerwoną Wsią. Jedna ofiara śmiertelna, są objazdy

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych w czwartek, 16 lipca o godzinie 5:00. Siła uderzenia była tak duża, że kabina pojazdu została całkowicie zmiażdżona. Aby dotrzeć do poszkodowanego mieszkańca gminy Kościan, strażacy z Kościana, Jerki oraz Krzywinia musieli wykorzystać specjalistyczne narzędzia hydrauliczne. Niestety, lekarz przybyły na miejsce stwierdził zgon młodego mężczyzny.

Obecnie na odcinku wojewódzkiej trasy pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy ustalają, dlaczego pojazd nagle zjechał z drogi. Przejazd w tym rejonie jest niemożliwy – mundurowi kierują samochody jadące od strony Leszna na alternatywną trasę przez Nowy Dębiec w miejscowości Wojnowice. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez wiele godzin.

Wóz strażacki obok rozbitej w rowie ciężarówki. O tragicznym wypadku pod Czerwoną Wsią przeczytasz na Eska Leszno.
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