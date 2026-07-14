Nowy podział terytorialny i zmiany granic
Projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie zmian w podziale terytorialnym państwa, uwzględniające wnioski, które od samorządów wpłynęły do resortu spraw wewnętrznych i administracji. Chodzi o nadanie statusu miasta miejscowościom oraz zmiany granic wybranych gmin i miast. Według najnowszych planów rządu, od 1 stycznia 2027 roku na mapie administracyjnej całej Polski może pojawić się łącznie 12 nowych miast.
Proces nadawania praw miejskich jest poprzedzany konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Ministrów. Choć drugi ze źródeł wspomina o sześciu miastach powstających w 2026 roku w innych regionach (m.in. na Mazowszu i Śląsku), najświeższe dane rządowe wskazują, że wielkopolskie miejscowości dołączą do tego grona rok później.
Tu będą 2 nowe miasta w Wielkopolsce
Zgodnie z projektem, od 1 stycznia 2027 roku status miasta zostanie nadany dwóm miejscowościom w województwie wielkopolskim. Miastami staną się:
- Kazimierz Biskupi,
- Kobyla Góra.
Miejscowości te dołączą do listy nowych ośrodków miejskich w Polsce, obok takich miejscowości jak m.in. Czudec na Podkarpaciu czy Mielnik na Podlasiu.
Zobacz jak wygląda Kazimierz Biskupi
Co daje status miasta?
Nadanie statusu miasta wiąże się przede wszystkim ze znaczną zmianą wizerunkową i większym prestiżem dla samej miejscowości. Jak podkreśla MSWiA, taki krok może spowodować wyraźny wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
Dodatkowo, status miasta daje lokalnym władzom możliwość starania się o nowe fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich, co może przełożyć się na lepszą infrastrukturę i wyższy komfort życia mieszkańców. Planowane zmiany mają charakter długofalowy i są wdrażane etapami przez Radę Ministrów.