Nowy podział terytorialny i zmiany granic

Projektowane rozporządzenie zakłada wprowadzenie zmian w podziale terytorialnym państwa, uwzględniające wnioski, które od samorządów wpłynęły do resortu spraw wewnętrznych i administracji. Chodzi o nadanie statusu miasta miejscowościom oraz zmiany granic wybranych gmin i miast. Według najnowszych planów rządu, od 1 stycznia 2027 roku na mapie administracyjnej całej Polski może pojawić się łącznie 12 nowych miast.

Proces nadawania praw miejskich jest poprzedzany konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Rady Ministrów. Choć drugi ze źródeł wspomina o sześciu miastach powstających w 2026 roku w innych regionach (m.in. na Mazowszu i Śląsku), najświeższe dane rządowe wskazują, że wielkopolskie miejscowości dołączą do tego grona rok później.

Tu będą 2 nowe miasta w Wielkopolsce

Zgodnie z projektem, od 1 stycznia 2027 roku status miasta zostanie nadany dwóm miejscowościom w województwie wielkopolskim. Miastami staną się:

Kazimierz Biskupi,

Kobyla Góra.

Miejscowości te dołączą do listy nowych ośrodków miejskich w Polsce, obok takich miejscowości jak m.in. Czudec na Podkarpaciu czy Mielnik na Podlasiu.

Zobacz jak wygląda Kazimierz Biskupi

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Co daje status miasta?

Nadanie statusu miasta wiąże się przede wszystkim ze znaczną zmianą wizerunkową i większym prestiżem dla samej miejscowości. Jak podkreśla MSWiA, taki krok może spowodować wyraźny wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Dodatkowo, status miasta daje lokalnym władzom możliwość starania się o nowe fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich, co może przełożyć się na lepszą infrastrukturę i wyższy komfort życia mieszkańców. Planowane zmiany mają charakter długofalowy i są wdrażane etapami przez Radę Ministrów.