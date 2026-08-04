Trwa szacowanie strat po pożarze lakierni w Dębnie Polskim koło Rawicza. 15 zastępów w akcji [ZDJĘCIA]

Ogień w lakierni

Zgłoszenie o pożarze w lakierni w Dębnie Polskim dotarło do stanowisko kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu wczoraj (3 sierpnia) o godz. 18:36. Gdy pierwsze wozy strażackie dotarły na miejsce, ogień był już mocno rozwinięty i wydostawał się już na zewnątrz budynku.

- Działania strażaków polegały przede wszystkim na ugaszeniu pożaru i niedopuszczeniu do jego rozprzestrzeniania się na pozostałą część hali. Podawano 6 prądów gaśniczych, wykonano wentylację taktyczną poprzez wycięcie otworów w dachu, a sytuację na bieżąco monitorowano z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego oraz kamer termowizyjnych. Pożar objął powierzchnię ponad 200 m2, a zniszczeniu uległa duża część dachu oraz wyposażenie lakierni - poinformował Rafał Spychalski, oficer prasowy komendy Powiatowej PSP w Rawiczu.

Podczas prowadzonych działań ucierpiał jeden ze strażaków OSP, który z lekkim urazem dłoni trafił do szpitala.

- Właściciel obiektu szacuje obecnie straty, a ze wstępnych ustaleń wynika, że powodem pożaru mogła być awaria instalacji elektrycznej - mówi R. Spychalski.

Na miejsce działało 15 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, w sumie ponad 50 strażaków. Obecna była także policja, pogotowie ratunkowe i energetyczne. Akcja zakończyła się tuż przed godz. 22:00.

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