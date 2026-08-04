Tragedia w parku w Osieku niedaleko Rawicza. W stawie utonął 65-latek

Utonął 65-latek

Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałek (3 sierpnia) w miejscowości Osiek w gminie Pakosław. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o godz. 9:39. Wynikało z niego, że na powierzchni wody w miejscowym parku unosi się ciało mężczyzny. Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Rawiczu zadysponował do akcji zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rawiczu oraz druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych z Pakosławia i Jutrosina.

Jeszcze przed przybyciem służb ratunkowych na pomoc mężczyźnie ruszył świadek zdarzenia. Osoba postronna wyciągnęła nieprzytomnego mężczyznę z wody na brzeg, wezwała pomoc i natychmiast rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową. Po dojeździe na miejsce akcję ratunkowa przejęli strażacy. Walka o życie mężczyzny trwała ponad 30 minut. Niestety, mimo intensywnych działań resuscytacyjnych mężczyzny nie udało się uratować. Obecny na miejscu zdarzenia ratownik medyczny stwierdził zgon.

Okoliczności i przyczyny tragedii ustalają rawiccy policjanci pod nadzorem prokuratora.

Z nieoficjalnym informacji wynika, że mężczyzna miał 65 lat i był osoba bezdomną.