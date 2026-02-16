Wyrównana walka i 14 punktów przewagi gospodarzy

Zespół z Wielkopolski znów nawiązał wyrównaną walkę. W I kwarcie po rzutach wolnych Karola Kankowskiego prowadził 24:23. To prowadzenie powiększył wraz ze startem drugiej „ćwiartki” Patryk Wilk.

Potem jednak lekko przeważali gospodarze – odrobili minimalne straty, a następnie „odjechali” nawet na 14 punktów. GKS Tychy zaczął kontrolować tempo spotkania, wykorzystując szerszą rotację i skuteczność w ataku.

Mitchell błyszczał, ale GKS Tychy dowiózł zwycięstwo

Goście nie odpuszczali i jeszcze w IV kwarcie mogli myśleć o zwycięstwie. Po rzucie Wendella Mitchella było 82:75, a na nieco ponad 2 minuty przed końcem, gdy celnie przymierzył Soroka, deficyt gości wynosił zaledwie 6 punktów.

Niestety, w końcówce pojawiły się straty i niecelne rzuty, a GKS Tychy nie miał problemów z dowiezieniem zwycięstwa, skutecznie rewanżując się za porażkę w Trapezie. Ostatecznie ten zacięty mecz zakończył się 8-punktową porażką drużyny prowadzonej przez Macieja Dudzika.

W statystykach znów brylował Wendell Mitchell, zdobywca 33 punktów. Amerykanin trafił 11 z 14 rzutów i zanotował 9 asyst. Wspierali go Szymon Ryżek – 18 punktów oraz Karol Kankowski i Patryk Wilk. Tego dnia większą głębię składu miał jednak do dyspozycji trener Tyszan.

Ta trzecia z rzędu porażka mocno zmniejsza szanse beniaminka z Leszna na grę w fazie play-off I ligi.

