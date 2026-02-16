Ciągnik siodłowy w ogniu. Pożar w Robczysku niedaleko Leszna [ZDJĘCIA/FILM]

Joanna Haliasz
2026-02-16 10:28

Pojazd ciężarowy spłonął doszczętnie. Na szczęście jego kierowcy nic się nie stało.

Ciągnik w ogniu

Do zdarzenia doszło dziś (16 lutego) ok. godz. 5:30 w miejscowości Robczysko w gminie Rydzyna. Kierujący ciągnikiem siodłowym marki MAN, bez naczepy, uderzył w drzewo w wyniku czego pojazd stanął w płomieniach. Kierowca ciągnika, jak informują leszczyńscy strażacy, nie wymagał pomocy medycznej. 

- OSP Pawłowice stłumiło pożar, JRG Leszno podało dwa prądy wody w natarciu i to pozwoliło zgasić już wrak tego pojazdu. Prawdopodobna przyczyna: niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym - informuje Szymon Kurpisz, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie.

Na czas akcji gaśniczej konieczne było zamknięcie drogi dla ruchu, czym zajęła się policja. Z ciągnika siodłowego nie zostało praktycznie nic. Straty oszacowano na 150 tys. złotych. 

50-letni mieszkaniec Leszna, kierujący pojazdem za spowodowanie zdarzenia został ukarany mandatem. 

Polecany artykuł:

Tylko trzy przedszkola w Lesznie są w dobrym stanie technicznym. Pozostałe wyma…
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Chcesz nam zaimponować? Osiągnij 8/10
Pytanie 1 z 10
Nie jest żadną tajemnicą, że Polska jest krajem nizinnym. Ile procent powierzchni naszego państwa zajmują takowe?