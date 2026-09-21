Tylko dwa punkty zaliczki Byków

Unia weszła w to spotkanie źle. Przegrywała starty. Goście ten element opanowali w pierwszej fazie spotkania do perfekcji i szybko odskoczyli na 6 punktów. W pierwszych biegach gospodarze odnotowali tylko jedno indywidualne zwycięstwo, za sprawą Nazara Parnitskyiego, triumfującego w biegu juniorów. Dopiero w 9 biegu gospodarze doczekali się drużynowego zwycięstwa, kiedy po 5 punktów pojechali Kołodziej z Cookiem.

Po 11 biegu Unia wreszcie wyszła na prowadzenie, kiedy znów wygrała dubletem. Fatalnie za to wyglądało pierwsze podejście do 12 biegu, kiedy w pierwszym łuku drugiego okrążenia zjechała się trójka zawodników. Po kontakcie Cierniaka z Koniecznym doszło do fatalnego upadku, po którym zawodnik gości wyleciał w powietrze a następnie za bandę toru. Po dłuższej przerwie i interwencji służby medycznej po raz kolejny okazało się, że żużlowcy to twardziele. Zawodnik gości wstał o własnych siłach, choć mocno poobijany udał się na szczegółowe badania do szpitala. Mecz kontynuowano. Byki powiększyły przewagę do 6 punktów. Taka różnica dzieliła oba zespoły jeszcze przed ostatnim biegiem, ale ten zakończył się podwójną wygraną pary: Zmarzlik-Woryna i mecz zakończył się jedynie 2-punktową wygraną FOGO Unii Leszno, co w perspektywie rewanżu nie jest na pewno wymarzonym wynikiem.

Trochę się martwiłem, że po tym 12 biegu nie zdążymy odjechać tego meczu, bo mieliśmy ten groźny wypadek. Udało się jednak, ale cóż bardzo ciężkie zawody, pomimo że Lublinianie byli poważnie osłabieni przed zawodami i w trakcie zawodów. Było ciężko, ale staraliśmy się jak mogliśmy. Początek nam nie wyszedł, ale im dalej tym lepiej łapaliśmy przełożenia. Natomiast znalezienia sił na Bartka nie było szans. Wygrywał wszystko. Chcielibyśmy jechać tak szybko jak on, obserwować, wyciągać wnioski i jedziemy do przodu – powiedział Janusz Kołodziej.

FOGO Unia Leszno – Orlen Oil Motor Lublin 46:44

FOGO Unia: Grzegorz Zengota - 1+1 (d,1*,-,-,-), Janusz Kołodziej - 8 (0,2,3,2,1), Ben Cook - 10+2 (2,2,2*,1*,3,0), Keynan Rew - 5+2 (0,1*,2,2*), Piotr Pawlicki - 8 (2,3,2,0,1), Nazar Parnitskyi - 12+1 (3,2,0,1*,3,3), Emil Konieczny - 2+1 (0,-,2*), Kacper Mania - ns

Orlen Oil Motor: Martin Vaculik - 7 (1,2,1,1,2), Mateusz Cierniak - 2+1 (1,1*,0,-), Kacper Woryna - 13 (3,3,3,1,3), Sven Cerjak - 0 (-,-,-,-,0), Bartosz Zmarzlik - 14+1 (3,3,3,3,2*), Bartosz Bańbor - 2+1 (1*,1,0,0,0), Bartosz Jaworski - 5 (2,3,0,0,w), Dawid Cepielik - 1 (1)