Zamknięcie Przedszkola nr 19 w Lesznie. Ekspertyza wykazała zagrożenie

W piątek (13.02) nadzór budowlany zamknął Przedszkole Miejskie nr 19 w Lesznie po wykryciu poważnych usterek konstrukcyjnych. Ekspertyza wykazała zagrożenie katastrofą budowlaną. Problemy dotyczyły konstrukcji dachowej oraz ścian – chodziło o odkształcenia i przemieszczenia materiałów budowlanych.

– Usterki były na tyle poważne, że osoba przeprowadzająca kontrolę stwierdziła, iż obiekt znajduje się w stanie zagrożenia – mówił w piątek Robert Wiśniewski, inspektor nadzoru budowlanego.

Placówka została zamknięta z dnia na dzień. Dzieci od poniedziałku kontynuują zajęcia w nowej lokalizacji – w prywatnym budynku przy ul. 17 Stycznia 90 w Lesznie.

– To budynek, w którym do niedawna działał żłobek. Znajduje się tam pięć sal, czyli tyle, ile grup funkcjonowało w przedszkolu – wyjaśniał Maciej Grabianowski, wiceprezydent Leszna.

Stan przedszkoli w Lesznie. 11 z 14 placówek wymaga remontu

Sprawa Przedszkola nr 19 zwróciła uwagę na ogólny stan techniczny miejskich placówek. Jak poinformował podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej wiceprezydent Leszna Maciej Grabianowski, potrzeby remontowe są ogromne.

Na 14 miejskich przedszkoli 3 są wstanie dobrym a 11 nadaje się do remontu - mówił wiceprezydent Grabianowski

Według szacunków władz miasta modernizacja jednej placówki to koszt około 5 milionów złotych. Kompleksowy remont wszystkich wymagających tego obiektów oznaczałby wydatek rzędu 55 milionów złotych.

Modernizacja przedszkoli to dziś jedno z największych wyzwań inwestycyjnych miasta. Koszt prac liczony w dziesiątkach milionów złotych będzie oznaczał konieczność podjęcia trudnych decyzji budżetowych.

