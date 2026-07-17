Sanepid uznał wodę w akwenie za nieprzydatną do kąpieli. Przyczyną wprowadzenia ograniczeń jest stwierdzenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego – w pobranych próbkach laboratoryjnych wykazano przekroczenie dopuszczalnych norm bakterii z grupy enterokoków (paciorkowców kałowych).

Tymczasowy zakaz kąpieli na kąpielisku w Sierakowie. Woda niespełnia norm

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, obecność enterokoków w stężeniu przekraczającym normy uniemożliwia bezpieczne korzystanie z kąpieliska. Kontakt z zanieczyszczoną mikrobiologicznie wodą niesie za sobą ryzyko wystąpienia infekcji układu pokarmowego, dróg moczowych oraz podrażnień skóry i oczu.

Organizator obiektu – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu – został zobowiązany do natychmiastowego oznakowania terenu i wprowadzenia informacji (czerwona flaga) o zakazie kąpieli.

Procedura ponownego otwarcia akwenu

Wprowadzony zakaz ma charakter tymczasowy. Służby sanitarne oraz zarządca zalewu w Sierakowie zapowiedzieli podjęcie działań mających na celu poprawę parametrów wody.

Kąpielisko zostanie ponownie dopuszczone do użytku po pobraniu kolejnych próbek kontrolnych i uzyskaniu oficjalnego orzeczenia Sanepidu potwierdzającego, że woda spełnia wymagania mikrobiologiczne i jest w pełni bezpieczna. Aktualne komunikaty dotyczące stanu zalewu będą publikowane na bieżąco przez Urząd Miejski w Rawiczu.