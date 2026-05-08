Unia Leszno sprawi niespodziankę? Dziś mecz w Grudziądzu

Po zwycięstwo

Po słabym początku Falubazu w powszechnej opinii to zespoły z Grudziądza i Leszna powinny powalczyć o czwarte miejsce po rundzie zasadniczej, co równoznaczne jest ze startem w play-off, czyli walką o medale. Właśnie nadszedł dzień bezpośredniej konfrontacji obu zespołów, które spisują się dobrze. Byki co prawda na wyjeździe jeszcze nie wygrały, ale na tle dwóch kandydatów do mistrzostwa Polski pokazały się z dobrej strony, przegrywając w Toruniu – dwoma, a we Wrocławiu przed niespełna tygodniem dziesięcioma punktami, co w perspektywie rewanżów daje nawet szanse powalczenia o punkty bonusowe.

Bayersytem GKM Grudziądz rozpoczął sezon niefortunnie, bo zaledwie remisem z niedocenianą trochę Stalą, ale potem wygrał w Zielonej Górze, a także pokonał minimalnie u siebie Betard Spartę Wrocław. Przegrał też po walce w Toruniu. Gołębie mają więc 5 punktów, a Byki – 4. To aktualnie odpowiednio: 4 i 5 miejsce w tabeli PGE Ekstraligi.

Piątkowe spotkanie będzie niezwykle istotne dla układu tabeli. Ewentualne zwycięstwo którejkolwiek z drużyn w tym meczu mocno przybliży do walki w najlepszej czwórce. Nie możemy przesądzić, że będzie decydujące, ale, że istotne, to już na pewno. Cel Byków to oczywiście wyrwanie jakiegokolwiek punktu, a w ostateczności jak najlepszy wynik. Przekroczenie bariery 40 punktów na specyficznym torze przy Hallera też byłoby dobrym rezultatem. Zadanie będzie niezwykle trudne, bo zęby na tym obiekcie połamał sobie już nie jeden zespół. Leszczynianie znów pojadą bez Janusza Kołodzieja, za którego stosowane będzie, tak jak we Wrocławiu zastępstwo zawodnika.

Awizowane składy

FOGO Unia Leszno: 1. Benjamin Cook, 2. Keynan Rew, 3. Janusz Kołodziej (zastępstwo zawodnika), 4. Grzegorz Zengota. 5. Piotr Pawlicki, 6. Nazar Parnitskyi, 7. Kacper Mania

Bayersystem GKM Grudziądz: 9. Michael Jepsen Jensen, 10. Kacper Szarszewski, 11. Maksym Drabik,12. Max Fricke, 13. Wadim Tarasienko, 14. Kevin Iwański-Helt, 15. Kevin Małkiewicz

Start do pierwszego piątkowego wyścigu o godzinie 20.30.

