Przybyli Ułani

Oficjalne uroczystości z okazji święta 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich rozpoczną się w jutro (8 maja) o godz. 17:00 na terenie koszar 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Lesznie. Po nich, o godz. 18:30 w Bazylice Mniejszej odprawiona zostanie msza święta za poległych żołnierzy pułku. Po niej zaplanowano koncert w wykonaniu chóru kościelnego Francesco z parafii św. Floriana w Wirach koło Poznania pod kierownictwem dyrygenta Arkadiusza Klemczaka, połączony z muzyką organową w wykonaniu organisty sierż. Pawła Bulka.

W sobotę (9 maja) z okazji święta pułkowego na terenie Ośrodka Jeździeckiego Kamulet w Boszkowie odbędą się zawody kawaleryjskie. Zawodnicy w umundurowaniu 15. i 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich rywalizować będą w trzech konkurencjach. Będzie można oglądać ich w skokach przez przeszkody oraz przy władaniu szablą i lancą. Zawody rozpoczną się o godz. 10:00.