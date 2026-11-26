Nowy nabytek to średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki RENAULT D15.

Ten nowoczesny pojazd znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz powiatu GÓRA pozwoli nam jeszcze skuteczniej nieść pomoc w najtrudniejszych akcjach – piszą uradowani druhowie w mediach społecznościowych.

Czerwona, strażacka „renówka” kosztowała blisko 1,3 mln złotych. Jej zakup zrealizowany został w ramach zadania publicznego pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego".

Na pojazd złożyły się: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (500 tys. złotych), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (150 tys. złotych), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (176 tys. złotych), Gminy Góra (439 tys. złotych) oraz OSP Osetno (1 900 złotych).

Po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności nowy wóz zostanie włączany do podziału bojowego i będzie wyjeżdżał na akcje. Oby jak najrzadziej.

Upodlali nastolatki w internecie, pójdą do więzienia