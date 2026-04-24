Urszula, Sławomir i Kubańczyk na jednej scenie! Bojanowo odkrywa karty – ten program to hit

Tomasz Szymlet
2026-04-24 17:48

Już za 11 tygodni Bojanowo stanie się rozrywkową stolicą regionu. Organizatorzy Dni Bojanowa właśnie ogłosili pełny line-up imprezy, która odbędzie się 3 i 4 lipca. Na scenie zobaczymy mieszankę pokoleniową: od legend polskiego popu, przez królów YouTube’a, aż po ikony rocka.

Piątek: Od nostalgii po klubowe brzmienia

Świętowanie rozpocznie się z dużą dawką wspomnień. Jako pierwszy wystąpi Paweł Stasiak z zespołem Papa D, który przypomni największe przeboje lat 80. i 90. To jednak dopiero rozgrzewka przed wieczornym uderzeniem – scenę przejmie Kubańczyk, jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia, łączący rap z melodyjnymi, klubowymi refrenami..

Sobota: Show, humor i ponadczasowe klasyki

Drugi dzień zapowiada się równie emocjonująco:

  • Sławomir i Kajra: Prosto z Zakopanego przywiozą do Bojanowa dawkę humoru i energii, z której słyną ich występy.
  • Urszula: Finał imprezy należeć będzie do ikony polskiej muzyki. Fani mogą liczyć na wspólne śpiewanie takich hitów jak „Dmuchawce, latawce, wiatr” czy „Konik na biegunach”.

Nie tylko muzyka – co jeszcze czeka gości?

Dni Bojanowa to wydarzenie dla całych rodzin. Oprócz koncertów na wielkiej scenie, organizatorzy zapowiadają:

  • Bogatą strefę gastronomiczną pełną smakołyków.
  • Liczne atrakcje dla dzieci i całych rodzin.
  • Wyjątkową, świąteczną atmosferę w całym mieście.

Zapiszcie datę w kalendarzu: 3-4 lipca. Takiego zestawu gwiazd w Bojanowie nie można przegapić!

