Dni Bojanowa 2026. Zobacz kto wystąpi na scenie

Dni Bojanowa - największa plenerowa impreza w sezonie, odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Brunona Wawrzyniaka.

Piątek, 3 lipca: Nostalgia i klubowe uderzenie

Imprezę otworzy Paweł Stasiak z zespołem Papa D , który przypomni publiczności największe przeboje lat 80. i 90. (20:00) .

, który przypomni publiczności największe przeboje lat 80. i 90. . Wieczorną gwiazdą będzie Kubańczyk , popularny artysta młodego pokolenia, łączący rap z melodyjnymi, klubowymi brzmieniami. (22:00)

, popularny artysta młodego pokolenia, łączący rap z melodyjnymi, klubowymi brzmieniami. Taneczna noc z DJ Kamill (23:00)

Sobota, 4 lipca: Wielki show i finał z ikoną

Sobotni program obchodów Dni Bojanowa to atrakcje dla każdego:

15:00 – Występy dzieci z Niepublicznego Przedszkola Małych Odkrywców II w Bojanowie.

16:00 – Koncert zespołu wokalnego „Bojanovia”.

16:30 – Występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej.

17:00 – Prezentacje wokalistek z Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

17:30 – Pokazy taneczne – Mażoretki Corda z Rawicza.

18:00 – Energetyczna Zumba z Moniką.

18:30 – Koncert rockowy zespołu Synastria z GOK w Lipnie.

20:00 – Koncert gwiazd: Sławomir i Kajra.

21:30 – Finałowy koncert wieczoru: Urszula.

23:00 – 02:00 – Nocna dyskoteka i zabawa z DJ-em Kamillem.

Dodatkowo w sobotni wieczór w Bojanowie pojawi się ekipa Radio Eska w ramach akcji „Eska Summer City”. W specjalnie przygotowanej strefie czekać na was będą konkursy i zabawy dla słuchaczy.

KUBAŃCZYK: "To wszystko czasami mnie przerasta" RAP20

Sobota: Show, humor i ponadczasowe klasyki

Drugi dzień zapowiada się równie emocjonująco:

Sławomir i Kajra: Prosto z Zakopanego przywiozą do Bojanowa dawkę humoru i energii, z której słyną ich występy.

Prosto z Zakopanego przywiozą do Bojanowa dawkę humoru i energii, z której słyną ich występy. Urszula: Finał imprezy należeć będzie do ikony polskiej muzyki. Fani mogą liczyć na wspólne śpiewanie takich hitów jak „Dmuchawce, latawce, wiatr” czy „Konik na biegunach”.

Urszula kiedyś i dziś. Zobacz, jak zmieniła się polska wokalistka!