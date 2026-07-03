Dni Bojanowa 2026. Zobacz kto wystąpi na scenie
Dni Bojanowa - największa plenerowa impreza w sezonie, odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Brunona Wawrzyniaka.
Piątek, 3 lipca: Nostalgia i klubowe uderzenie
- Imprezę otworzy Paweł Stasiak z zespołem Papa D, który przypomni publiczności największe przeboje lat 80. i 90. (20:00).
- Wieczorną gwiazdą będzie Kubańczyk, popularny artysta młodego pokolenia, łączący rap z melodyjnymi, klubowymi brzmieniami. (22:00)
- Taneczna noc z DJ Kamill (23:00)
Sobota, 4 lipca: Wielki show i finał z ikoną
Sobotni program obchodów Dni Bojanowa to atrakcje dla każdego:
15:00 – Występy dzieci z Niepublicznego Przedszkola Małych Odkrywców II w Bojanowie.
16:00 – Koncert zespołu wokalnego „Bojanovia”.
16:30 – Występy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej.
17:00 – Prezentacje wokalistek z Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
17:30 – Pokazy taneczne – Mażoretki Corda z Rawicza.
18:00 – Energetyczna Zumba z Moniką.
18:30 – Koncert rockowy zespołu Synastria z GOK w Lipnie.
20:00 – Koncert gwiazd: Sławomir i Kajra.
21:30 – Finałowy koncert wieczoru: Urszula.
23:00 – 02:00 – Nocna dyskoteka i zabawa z DJ-em Kamillem.
Dodatkowo w sobotni wieczór w Bojanowie pojawi się ekipa Radio Eska w ramach akcji „Eska Summer City”. W specjalnie przygotowanej strefie czekać na was będą konkursy i zabawy dla słuchaczy.
Sobota: Show, humor i ponadczasowe klasyki
Drugi dzień zapowiada się równie emocjonująco:
- Sławomir i Kajra: Prosto z Zakopanego przywiozą do Bojanowa dawkę humoru i energii, z której słyną ich występy.
- Urszula: Finał imprezy należeć będzie do ikony polskiej muzyki. Fani mogą liczyć na wspólne śpiewanie takich hitów jak „Dmuchawce, latawce, wiatr” czy „Konik na biegunach”.