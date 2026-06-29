W Lesznie ruszyły Wakacje z WOT. Szkoli się ponad 100 ochotników

W Lesznie rozpoczął się pierwszy termin programu „Wakacje z WOT” organizowanego przez 12. Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej. Przed bramą koszar stanęło ponad 100 ochotników, którzy przez najbliższe dni będą przechodzić szkolenie przygotowujące do służby.

Jak podaje epoznan.pl, nie chodzi o wakacyjny wyjazd w luźnej formule, ale o standardowe 16-dniowe szkolenie podstawowe realizowane w Wojskach Obrony Terytorialnej. Z informacji przekazanych przez przedstawicielkę 12. WBOT wynika, że dopasowanie terminu do letniej przerwy nie zmienia samego systemu szkolenia.

Na czym polegają „Wakacje z WOT”

Program jest skierowany do osób, które nie mają wcześniejszego doświadczenia wojskowego. To właśnie od podstaw mają poznać najważniejsze elementy szkolenia, które później pozwolą im rozpocząć dalszą drogę w WOT.

Zakres zajęć jest szeroki. Ochotnicy uczą się posługiwania bronią, podstaw taktyki, pierwszej pomocy, ewakuacji rannych oraz pracy z mapą. To oznacza, że wakacyjna odsłona programu w praktyce nie odbiega od zwykłego szkolenia podstawowego, tylko została wpisana w okres letni.

Miejscem szkolenia jest Leszno, gdzie stacjonuje 125. batalion lekkiej piechoty. Dla mieszkańców miasta i regionu to ważna informacja, bo właśnie tutaj trafili kandydaci, którzy w przyszłości mają zasilić wielkopolskie struktury brygady.

Szkolenie zakończy egzamin i przysięga

Ten etap nie kończy się samym zaliczeniem obecności. Na finiszu przewidziano egzamin, a także tzw. „pętlę taktyczną”, która ma sprawdzić umiejętności zdobyte w trakcie kursu. Dopiero później zaplanowano uroczystą przysięgę wojskową.

Co dalej po zakończeniu kursu

Po złożeniu przysięgi uczestnicy mają zasilić bataliony 12. WBOT w Dolaszewie, Śremie i Lesznie. Z lokalnej perspektywy to najważniejszy dalszy krok, bo szkolenie prowadzone obecnie w Lesznie ma przełożyć się na wzmocnienie jednostek działających w Wielkopolsce.

Kolejny termin „Wakacji z WOT” zapowiedziano na sierpień.

Dla mieszkańców Leszna i regionu to czytelny sygnał, że miasto pozostaje jednym z ważnych punktów szkoleniowych wielkopolskiej brygady. Jednocześnie wakacyjna nazwa programu nie powinna mylić. Jak wyjaśniała oficer prasowa 12. WBOT, to raczej niecodzienny sposób wykorzystania letniej przerwy niż forma wypoczynku.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

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