Runęło wielkie drzewo

Do zdarzenia doszło wczoraj (17 września) wieczorem w Parku Kościuszki w centrum Leszna. Złamała się wielka wierzba, rosnąca przy stawie. Drzewo runęło do zbiornika, łamiąc również gałęzie grabu rosnącego obok. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

- Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone wczoraj późnym wieczorem przez Straż Miejską. Obecnie na miejscu pracują służby miejskie, które zajmują się usunięciem skutków zdarzenia oraz oceną stanu drzew. Trwa ustalanie przyczyny złamania wierzby. Wstępnie wiele wskazuje na jej stan fitosanitarny. Najprawdopodobniej przyczyną jego obłamania była zgnilizna wewnętrzna popularnie nazywana murszem, wywołana przez grzyby lub pasożyty. Wnętrze pnia nosi ślady rozkładu drewna, którego przyczyną mogły być procesy chorobowe, prawdopodobnie związane z działalnością grzybów - powiedział Michał Wiśniewski z Gabinetu Prezydenta Leszna.

W jakim stanie są pozostałe drzewa w parku? To kilkadziesiąt wielkich okazów różnych gatunków, objętych ochroną jako pomniki przyrody.

- Cały drzewostan Parku Kościuszki jest regularnie poddawany przeglądom. Z uwagi na wiek znajdujących się tam drzew nie można jednak całkowicie wykluczyć zdarzeń takich jak to, do którego doszło w przypadku wierzby - mówi M. Wiśniewski.

Do momentu zakończenia prac porządkowych w parku urzędnicy i służby proszą przechodniów o zachowanie tam szczególnej ostrożności.

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