Lekcje później

Nowy rok szkolny 2026/2027 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sierakowie rozpocznie się jak wszędzie, 1 września. Ale na pierwsze lekcje uczniowie udadzą się tam dopiero w poniedziałek, 7 września. Informację o opóźnieniu w rozpoczęciu zajęć opublikował dziś po godz. 6:00 burmistrz Rawicza.

- (...) jeszcze 31 sierpnia rano zakładaliśmy, że zajęcia rozpoczną się zgodnie z planem. Niestety, tego samego dnia w godzinach popołudniowych okazało się, że nie uda się na czas udostępnić wszystkich sal lekcyjnych. Wiem, że ta informacja pojawiła się bardzo późno. Za związane z tym zamieszanie przepraszam uczniów i rodziców – napisał w poście w mediach społecznościowych Grzegorz Kubik, burmistrz Rawicza.

Jak poinformował włodarza, środa i czwartek 2 i 3 września w szkole w Sierakowie będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a piątek 4 września dniem dyrektorskim.

- Zajęcia z 2 i 3 września zostaną odpracowane 10 października i 7 listopada. Lekcje rozpoczną się 7 września. Nie jest to początek roku szkolnego, jaki planowaliśmy. Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły – przekazał G. Kubik.

Szkoła podstawowa w Sierakowie to jedna z pięciu gminnych szkół, które przechodzą termomodernizacje.