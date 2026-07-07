Czym jest flat track? Specyfika dyscypliny

Flat track to jedna z odmian motocyklowych wyścigów torowych. Choć zawody odbywają się na owalnych torach (często żużlowych), dyscyplina ta znacząco różni się od klasycznego czarnego sportu:

Konstrukcja motocykli: Zawodnicy startują na maszynach, które wizualnie przypominają motocykle crossowe. Podobnie jak w żużlu, pojazdy te nie posiadają przedniego hamulca, a zakręty pokonuje się kontrolowanym uślizgiem tylnego koła.

Zawodnicy startują na maszynach, które wizualnie przypominają motocykle crossowe. Podobnie jak w żużlu, pojazdy te nie posiadają przedniego hamulca, a zakręty pokonuje się kontrolowanym uślizgiem tylnego koła. Większa liczba zawodników: W przeciwieństwie do tradycyjnych biegów żużlowych, w których startuje czterech kierowców, we flat tracku na torze jednocześnie rywalizuje nawet kilkunastu zawodników.

W przeciwieństwie do tradycyjnych biegów żużlowych, w których startuje czterech kierowców, we flat tracku na torze jednocześnie rywalizuje nawet kilkunastu zawodników. Uniwersalność: Dyscyplina charakteryzuje się dużą dostępnością – jest otwarta dla motocyklistów z różnych środowisk, w tym osób jeżdżących na co dzień w motocrossie czy na szosie.

Międzynarodowa stawka i dwie klasy sprzętowe

Na torze w Rawiczu zaprezentują się zawodnicy z kilku krajów europejskich, w tym reprezentanci Polski, Czech, Szwecji, Niemiec, Austrii, Finlandii oraz Ukrainy. Wśród uczestników znajdzie się m.in. mistrz świata Ervin Krajcovic.

Rywalizacja zostanie przeprowadzona w nowej dla polskich zawodów formule, zakładającej podział wyścigów na dwie odrębne klasy sprzętowe:

FT1 – klasa skupiająca nowoczesne maszyny wyścigowe,

FT Classic – klasa przeznaczona dla motocykli zabytkowych lub stylizowanych na retro.

Debiuty Polaków i weekendowy harmonogram

Dla większości polskich zawodników start w Rawiczu będzie debiutem w oficjalnych turniejach tej rangi. Krajowi reprezentanci są na etapie zdobywania doświadczenia i dostosowywania się do europejskiego poziomu w tej dyscyplinie - mówi Wojciech Jankowski, jeden z organizatorów:

– FT Challenge 2026 w Rawiczu będzie jedną z rund Mistrzostw Czech. To dla nas duże wyróżnienie, ponieważ do Polski ponownie zawitają najlepsi specjaliści w tej dyscyplinie sportu. Nowością na polskiej ziemi będzie podział wyścigów na dwie klasy sprzętowe: FT1 oraz FT Classic. Z każdym rokiem idziemy do przodu. W tym sezonie lipcowy weekend będzie kulminacją naszych działań. Proszę o wsparcie dla naszych zawodników, którzy w większości zadebiutują w oficjalnych turniejach. Pamiętajcie, że wciąż uczymy się i próbujemy dorównać do europejskiego poziomu. Nasze plany są bardzo ambitne, ponieważ rozwijamy dyscyplinę, która z założenia jest otwarta dla wszystkich motocyklistów.

Lipcowe zawody zostały zaplanowane jako dwudniowy cykl. Dzień po rywalizacji na stadionie w Rawiczu, w niedzielę 19 lipca, uczestnicy przeniosą się do Opola, gdzie zostanie rozegrany turniej Opole FT Challenge.