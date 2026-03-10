Bitwa na dnie tabeli: Stawka wyższa niż punkty

Sytuacja w ligowej klasyfikacji jest niezwykle napięta. Zarówno ekipa z Leszna, jak i zespół Lidera Swarzędz, zamykają stawkę z dorobkiem zaledwie czterech zwycięstw. Wygrana w dzisiejszym meczu (początek o godzinie 20:00) pozwoli jednej z drużyn odetchnąć i realnie przybliży ją do utrzymania na zapleczu ekstraklasy.

Leszczynianki przystępują do tego starcia z psychologiczną przewagą – w pierwszej rundzie przed własną publicznością pokonały rywalki 56:49. Powtórka tego scenariusza na wyjeździe jest teraz absolutnym priorytetem dla podopiecznych Lou Tęczy.

Dzisiaj wyjazd potem powrót do własnej hali

Dzisiejszy wyjazd to dopiero początek emocji w tym tygodniu. Po starciu w Swarzędzu koszykarki nie będą miały wiele czasu na regenerację. Już w najbliższą sobotę, 14 marca o godzinie 17:00, kibice w Lesznie będą mogli wspierać swoje zawodniczki na żywo. W hali SP 4 w Zaborowie Tęcza podejmie wymagający zespół SMS Łomianki.

EXB wstęp 10.03.2026