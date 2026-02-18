Zniszczone przystanki. Koszty poniosą mieszkańcy

Do zniszczeń doszło w miejscowościach Łęgoń i Lgiń na terenie gminy Wschowa. Uszkodzone zostały przystanki autobusowe – połamano elementy konstrukcyjne, wybito szyby i zdewastowano infrastrukturę, z której na co dzień korzystają mieszkańcy.

Przystanki służą dzieciom dojeżdżającym do szkół, osobom starszym oraz wszystkim korzystającym z transportu publicznego. Chronią przed deszczem, wiatrem i zimnem. Ich dewastacja to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim realne utrudnienie dla lokalnej społeczności.

Jak podkreśla burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Konrad Antkowiak:

– To nie jest żaden głupi żart ani zabawa. To zwykłe niszczenie wspólnego mienia. Za naprawę zapłaci gmina, czyli wszyscy mieszkańcy – z podatków i wspólnego budżetu. To kolejne tysiące złotych, które mogłyby zostać przeznaczone na rozwój czy poprawę infrastruktury, a zamiast tego musimy usuwać skutki czyjejś bezmyślności.

Samorząd zwraca uwagę, że każda taka sytuacja oznacza dodatkowe wydatki i opóźnia inne inwestycje. Pojawia się też pytanie o sens kolejnych modernizacji, jeśli część osób nie potrafi uszanować wspólnej przestrzeni.

Władze gminy apelują do mieszkańców o reagowanie na akty wandalizmu i brak przyzwolenia na niszczenie mienia publicznego. „Wspólne” nie oznacza „niczyje” – to dobro, które należy do wszystkich.

