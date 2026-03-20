Choć od premiery „Przebudzenia” minęło już kilka miesięcy, o tytule wciąż jest głośno. Tym razem młodzi artyści udowodnili swoją klasę na Praskim Festiwalu Filmów Młodzieżowych (PFFM). To wydarzenie o ogromnej randze, na którym spotykają się najbardziej obiecujące talenty z całej Polski. Sukces w Warszawie to jasny sygnał, że kółko filmowe z Dąbcza to już nie tylko szkolna pasja, ale prawdziwa kuźnia talentów.

Ekipa, która potrafi czarować obrazem

Za sukcesem filmu stoi zgrany zespół, któremu przewodzi Krzysztof Bartman. Krzysztof nie tylko stanął za kamerą i zajął się montażem, ale jest również współautorem scenariusza (wraz z Marią Nawrotkiewicz) i odtwórcą głównej roli męskiej. Na ekranie partneruje mu Klara Andrzejewska, a wspierają ich koledzy i koleżanki ze szkoły oraz gościnnie Amelia Kubiak z leszczyńskiej „trzynastki”.

Nad całością projektu czuwa Jacek Ptaszyński – nauczyciel i opiekun kółka, który od lat zaraża uczniów miłością do kina.

Festiwalowy „serial” sukcesów

Warszawska nagroda to nie pierwszyzna dla tej ekipy. Warto przypomnieć, że „Przebudzenie” ma już na koncie:

Nagrodę Publiczności oraz wyróżnienie jurorów XI Cor Ad Cor Film Festival,

Pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Młodzieży.

Kolejne zwycięstwo na PFFM potwierdza, że pomysł na film, który zrodził się w murach podstawówki w Dąbczu, posiada uniwersalną siłę rażenia i potrafi zachwycić najbardziej wymagające składy sędziowskie.