Tragedia w Bodzewie niedaleko Gostynia. Mężczyzna zastrzelił się z broni

Joanna Haliasz
2026-05-15 16:14

Do tragedii doszło rano, na terenie wiaty w Bodzewie, w gminie Piaski. Mężczyzna był poszukiwany przez policję w związku z poważnym przestępstwem na terenie Lubina na Dolnym Śląsku.

Tragedia w Bodzewie niedaleko Gostynia. Mężczyzna zastrzelił się z broni

i

Autor: jhaliasz/ Archiwum prywatne

Był podejrzewany

Do tragedii doszło dziś (15 maja) ok. godz. 8:30. Policjanci interweniowali w Bodzewie w związku ze zgłoszeniem od mieszkańców. Zaniepokoił ich nieznany mężczyzna, który przebywał w ogólnodostępnej drewnianej wiacie na terenie miejscowości. Poproszona o udzielenie informacji gostyńska policja odesłała nas do Lubina. 

- W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej - informuje Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. 

Przeprowadzone przez gostyńskich policjantów, a także funkcjonariuszy dolnośląskiej policji, w tym również z Lubina potwierdziły, że był to mężczyzna poszukiwany od kilku dni przez mundurowych.

- Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina - dodaje S. Serafin. 

Jak informuje tamtejsza policja, w sprawie prowadzone jest prokuratorskie śledztwo i z uwagi na dobro prowadzonego postępowania na razie nie udziela więcej informacji. 

Lublin: pokaz ewakuacji szpitala w sytuacji zagrożenia. Tak wyglądają korytarze pod lubelskimi szpitalami

Polecany artykuł:

Straty będą wielomilionowe. Trwa dogaszanie pożaru w zakładzie w Chróścinie [ZD…
Czy ten Polak wystąpił na Eurowizji? Sprawdzian dla prawdziwych fanów muzyki
Pytanie 1 z 12
Kajtek Januszkiewicz