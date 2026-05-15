Tragedia w Bodzewie niedaleko Gostynia. Mężczyzna zastrzelił się z broni

Był podejrzewany

Do tragedii doszło dziś (15 maja) ok. godz. 8:30. Policjanci interweniowali w Bodzewie w związku ze zgłoszeniem od mieszkańców. Zaniepokoił ich nieznany mężczyzna, który przebywał w ogólnodostępnej drewnianej wiacie na terenie miejscowości. Poproszona o udzielenie informacji gostyńska policja odesłała nas do Lubina.

- W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej - informuje Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Przeprowadzone przez gostyńskich policjantów, a także funkcjonariuszy dolnośląskiej policji, w tym również z Lubina potwierdziły, że był to mężczyzna poszukiwany od kilku dni przez mundurowych.

- Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina - dodaje S. Serafin.

Jak informuje tamtejsza policja, w sprawie prowadzone jest prokuratorskie śledztwo i z uwagi na dobro prowadzonego postępowania na razie nie udziela więcej informacji.

Lublin: pokaz ewakuacji szpitala w sytuacji zagrożenia. Tak wyglądają korytarze pod lubelskimi szpitalami