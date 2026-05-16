Duże ilości tytoniu i papierosów na posesji w powiecie wschowskim

Nielegalny towar

Do zatrzymania mężczyzny doszło dzięki pracy policjantów z zespołu do walki z przestępczością ekonomiczną w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie.

- Skuteczna praca operacyjna policjantów doprowadziła do ujawnienia i zabezpieczenia, na jednej z posesji powiatu wschowskiego, ponad 46 kg tytoniu spakowanego w woreczki strunowe o różnej wadze oraz 1200 sztuk papierosów – mówi Marek Cieślakowski, ze wschowskiej policji.

Zabezpieczony przez mundurowych towar nie posiadał polskich znaków akcyzy.

- Zarzuty w tej sprawie usłyszał mieszkaniec powiatu wschowskiego. Wartość podatku akcyzowego narażonego na uszczuplenie wyniosła ponad 63 tysiące złotych. Ten nielegalny towar został zabezpieczony i nie trafi już na rynek – mówi M. Cieślakowski.

Mężczyzna odpowie przed sądem za paserstwo akcyzowe. Grozi mu za to kara grzywny lub więzienia.

20. Ogólnopolski Rajd Pojazdów Zabytkowych w Rydzynie koło Leszna