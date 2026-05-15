Szlachetna służba. Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Lesznie [ZDJĘCIA]

Szlachetna służba

W tym roku pogoda nie dopisała strażakom i obchody zorganizowano pod dachem komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Okrężnej w Lesznie.

Komendant miejski bryg. Jacek Sowiński poinformował, że strażacy wyjeżdżali w tym roku już ponad 450 razy, podczas gdy w całym 2025. ponad 1300 razy.

- Dzień Strażaka to szczególne święto wszystkich tych, którzy dla ratowania życia i zdrowia obywateli wybrali trudną, pełną niebezpieczeństw, a jednocześnie niezwykle szlachetną służbę. Zawsze stajemy w gotowości, aby nieść pomoc każdemu będącemu w niebezpieczeństwie oraz ratując dobytek ludzki - mówił bryg. Jacek Sowiński.

By tak było strażacy stale podnoszą swoją umiejętności, m.in. podczas szkoleń i ćwiczeń.

- W minioną sobotę dwóch funkcjonariuszy naszej komendy wróciło z ćwiczeń międzynarodowych w Portugalii, które były ostatnim kluczowym etapem certyfikacji modułu GFFF Poland, czyli wyspecjalizowanej grupy strażaków przeznaczonej do gaszenia pożarów lasów z ziemi, której celem jest włączenie do europejskich struktur ochrony ludności - poinformował komendant miejski PSP w Lesznie.

Skuteczność GFFF Poland (Ground Forest Fire Fighting) mogliśmy śledzić podczas niedawnego ogromnego pożaru Puszczy Solskiej w woj. lubelskim.

- To Wy jesteście tam, gdzie my jesteśmy przerażeni. To wasze przybycie sprawia, że czujemy się bezpiecznie - mówiła Anna Adach, dyrektor delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie.

Podczas uroczystości poinformowano również po powołaniu Fundacji FOGO, która będzie wspierać działania strażaków.

- Poprzez pomoc w doposażaniu jednostek w niezbędny sprzęt ratowniczy. Fundacja będzie koncentrować się m.in. na dostawach agregatów prądotwórczych, dmuchaw oraz motopomp, czyli wyposażenia, które realnie wpływa na skuteczność działań i bezpieczeństwo strażaków - przekazał Paweł Żygadło, z firmy FOGO w Wilkowicach.

Odznaczeni i wyróżnieni

Uroczystość byłą okazją do wręczenia odznaczeń wyróżniającym się strażakom. Poinformowano, że Odznakę Świętego Floriana, nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymał druh Wojciech Maćkowiak z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Leszno-Gronowo. Prezydium Zarządu Oddziału Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaczyło Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza druha Marka Kociołka z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie, Odznaką Honorową „SEMPER VIGILANT” druha Zenona Karwatkę z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa Annę Adach, dyrektor Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie i inspektora Piotra Gorynię Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lesznie nadało OSP Potrzebowo tytuł Powiatowej Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Roku 2025, tytuł Powiatowego Działacza Roku 2025 - druhnie Agnieszce Kociolek z OSP w Lipnie oraz tytuł Powiatowego Strażaka Roku 2025 drugowi Krzysztofowi Królowi z OSP Brenno.

Defilada strażacka w Lesznie. Wielkopolskie Obchody Dni Strażaka 2025