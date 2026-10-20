Dwa nowe ronda i przebudowa przy szkole

Planowana inwestycja obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicami Grunwaldzką i Racławicką aż do ulicy Sienkiewicza. Najważniejszą zmianą będzie budowa dwóch rond, które mają ułatwić manewr włączania się do ruchu w szczycie komunikacyjnym. Dodatkowo miasto zamierza przebudować wjazd do Szkoły Podstawowej nr 11 oraz utworzyć przy niej nowe miejsca postojowe.

Zmiany na 17 Stycznia mają ułatwić życie kierowcom, mówił na spotkaniu z mieszkańcami prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki:

„Zwłaszcza w godzinach porannych i popołudniowych, kiedy mieszkańcy tędy jeżdżą, widzimy, że włączenie się do ruchu jest niezwykle trudne”.

Jaki jest harmonogram prac?

Prace nad przygotowaniem dokumentacji już się rozpoczęły. Urząd Miasta planuje pozyskać na ten cel dofinansowanie z funduszy państwowych.

„W przyszłym roku, kiedy będziemy decydować o inwestycjach ubiegających się o środki rządowe, na pewno weźmiemy pod uwagę tę ulicę” dodaje prezydent Rusiecki.

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