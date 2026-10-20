Ważne zmiany na ulicy 17 Stycznia w Lesznie. W planie dwa ronda i nowe parkingi

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-10-20 8:09

Kierowcy poruszający się po Lesznie mogą liczyć na sporą poprawę płynności ruchu. Podczas spotkania z mieszkańcami prezydent Grzegorz Rusiecki zapowiedział kluczowe prace modernizacyjne na ulicy 17 Stycznia.

Ulica 17 Stycznia w Lesznie otoczona zielonymi drzewami. O planach budowy rond przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Mapy Google/ Materiały prasowe

Dwa nowe ronda i przebudowa przy szkole

Planowana inwestycja obejmie odcinek od skrzyżowania z ulicami Grunwaldzką i Racławicką aż do ulicy Sienkiewicza. Najważniejszą zmianą będzie budowa dwóch rond, które mają ułatwić manewr włączania się do ruchu w szczycie komunikacyjnym. Dodatkowo miasto zamierza przebudować wjazd do Szkoły Podstawowej nr 11 oraz utworzyć przy niej nowe miejsca postojowe.

Zmiany na 17 Stycznia mają ułatwić życie kierowcom, mówił na spotkaniu z mieszkańcami prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki:

„Zwłaszcza w godzinach porannych i popołudniowych, kiedy mieszkańcy tędy jeżdżą, widzimy, że włączenie się do ruchu jest niezwykle trudne”.

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Jaki jest harmonogram prac?

Prace nad przygotowaniem dokumentacji już się rozpoczęły. Urząd Miasta planuje pozyskać na ten cel dofinansowanie z funduszy państwowych.

„W przyszłym roku, kiedy będziemy decydować o inwestycjach ubiegających się o środki rządowe, na pewno weźmiemy pod uwagę tę ulicę” dodaje prezydent Rusiecki.

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