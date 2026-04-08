Taneczny maraton nad wodą

Impreza zaplanowana na 26 czerwca ma być jednym z ciekawszych punktów w kalendarzu wydarzeń regionu. Rydzyński zbiornik po raz kolejny stanie się muzyczną areną, oferując publiczności różnorodny repertuar. Wieczór otworzy formacja Livan & Latin Boys, serwując letni nastrój przy dźwiękach latynoskich rytmów.

Prawdziwa kumulacja emocji nastąpi po godzinie 21:00. Na scenie pojawi się Magdalena Narożna z zespołem Piękni i Młodzi, a finałowa część wieczoru będzie należeć do grupy Weekend, która zaprezentuje swoje najpopularniejsze przeboje.

Coś więcej niż tylko koncerty

Nad zalewem powstanie miasteczko pełne atrakcji dla osób w każdym wieku. Już od 18:00 będzie można śledzić popisy artystyczne lokalnych wykonawców oraz skorzystać z bogatej oferty strefy animacyjnej dla dzieci.

Dla uczestników przygotowano:

Bezpłatny wstęp na wszystkie koncerty i występy.

Rozbudowana gastronomia z posiłkami i chłodnymi napojami.

Strefa dmuchańców, która stanie się centrum zabawy dla najmłodszych.

W zeszłym roku nad zalewem padał deszcz, co nie zniechęciło tłumu bawiącego się pod sceną. Organizatorzy liczą, że w tym roku lepsza będzie i pogoda i frekwencja.

