Weekend i Piękni i Młodzi w Rydzynie. Szykuje się wielkie otwarcie wakacji

Tomasz Szymlet
2026-04-08 11:44

Rydzyński Ośrodek Kultury zaprezentował na tegoroczne powitanie lata. Nad zalewem wystąpią czołowi przedstawiciele polskiej sceny tanecznej, a organizatorzy liczą na powtórkę frekwencyjnego sukcesu z ubiegłego roku.

Autor: Weekend / Facebook

Taneczny maraton nad wodą

Impreza zaplanowana na 26 czerwca ma być jednym z ciekawszych punktów w kalendarzu wydarzeń regionu. Rydzyński zbiornik po raz kolejny stanie się muzyczną areną, oferując publiczności różnorodny repertuar. Wieczór otworzy formacja Livan & Latin Boys, serwując letni nastrój przy dźwiękach latynoskich rytmów.

Prawdziwa kumulacja emocji nastąpi po godzinie 21:00. Na scenie pojawi się Magdalena Narożna z zespołem Piękni i Młodzi, a finałowa część wieczoru będzie należeć do grupy Weekend, która zaprezentuje swoje najpopularniejsze przeboje.

Coś więcej niż tylko koncerty

Nad zalewem powstanie miasteczko pełne atrakcji dla osób w każdym wieku. Już od 18:00 będzie można śledzić popisy artystyczne lokalnych wykonawców oraz skorzystać z bogatej oferty strefy animacyjnej dla dzieci.

Dla uczestników przygotowano:

  • Bezpłatny wstęp na wszystkie koncerty i występy.
  • Rozbudowana gastronomia z posiłkami i chłodnymi napojami.
  • Strefa dmuchańców, która stanie się centrum zabawy dla najmłodszych.

W zeszłym roku nad zalewem padał deszcz, co nie zniechęciło tłumu bawiącego się pod sceną. Organizatorzy liczą, że w tym roku lepsza będzie i pogoda i frekwencja. 

Na dobre i na złe. Ślub Agaty i Konicy z przeszkodami! Zabraknie ich przybranej córki 
Sprawdzian KULINARNEJ wiedzy w Hotelu Paradise 12. Dasz sobie radę?
Pytanie 1 z 16
Z czego składa się sos 1000 wysp?