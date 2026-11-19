Władze gminy Rawicz chcą znacząco poprawić warunki do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież w Sierakowie. Przy tamtejszej szkole podstawowej zaplanowano budowę nowoczesnej bazy rekreacyjno-sportowej, z której będą mogli korzystać zarówno uczniowie podczas lekcji wychowania fizycznego, jak i młodzi zawodnicy na popołudniowych treningach.

Trzy boiska, bieżnia i trybuny. Co dokładnie powstanie?

Zakres planowanej inwestycji robi wrażenie. Zgodnie z założeniami projektu, przy placówce mają powstać aż trzy boiska sportowe, bieżnia lekkoatletyczna oraz skocznia w dal. Całość uzupełnią trybuny na 156 miejsc siedzących oraz nowoczesne zaplecze szatniowe.

Wyciągnąć najmłodszych sprzed ekranów

Inwestycja ma być nie tylko zapleczem dla lokalnych talentów, ale przede wszystkim impulsem do codziennej aktywności fizycznej wśród wszystkich dzieci z okolicy.

„Chciałbym, żeby te boiska przyciągały najmłodszych bardziej niż najnowsze smartfony” – podkreśla burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik.

Jak zaznacza włodarz gminy, nie każde dziecko musi zostać mistrzem Polski, ale najważniejsze jest to, aby miało stworzone jak najlepsze warunki do ruchu i rozwijania swoich pasji z dala od komputera czy telefonu.

Kluczowa decyzja w rękach ministerstwa

Kiedy ruszą prace? Wszystko zależy od finansowania zewnętrznego. Kilka miesięcy temu gmina Rawicz złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie budowy kompleksu. Dokumenty czekają obecnie na rozpatrzenie. Pozytywna decyzja ministerstwa pozwoli przejść do kolejnych etapów realizacji tego zadania.