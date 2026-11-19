Było to w środę (18 listopada, po godz. 20:00. Na drodze wojewódzkiej nr 309, między miejscowościami Dąbrówka a Golina Wielka doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Przewróciło się drzewo na poruszający się pojazd marki Citroen C4. Kierujący samochodem 36-latek z mieszkaniec Ponieca może mówić o sporym szczęściu, ponieważ drzewo spowodowało bardzo mocne uszkodzenia pojazdu. Na szczęście kierowca nie doznał poważnych obrażeń ciała – mówi Beata Jarczewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.

Obecne na miejscu służby usunęły powalone drzewo i zniszczony pojazd.

Oczywiście to zdarzenie traktujemy jako losowe i nie ma tutaj mowy o jakichkolwiek konsekwencjach dla kierującego – dodaje policjantka.

Niebezpieczną sytuację widział kierowca innego pojazdu, który był akurat w pobliżu. Czekał na służby drogowe, bo wcześniej uderzył w sarnę i nie mógł kontynuować dalszej jazdy.

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