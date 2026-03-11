Wielka ulga w Lesznie! Lou Tęcza wygrywa kluczowy mecz o ligowy byt

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-03-11 9:57

To był wieczór, który mógł przesądzić o przyszłości w lidze naszych koszykarek. W starciu o wszystko Lou Tęcza Leszno pokonała na wyjeździe Lidera Swarzędz 64:55. To piąte zwycięstwo w sezonie pozwala leszczyniankom odbić się od dna tabeli i z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Tęcza Leszno

i

Autor: Tęcza Leszno/ Facebook

Dominacja pod koszem i show Julii Grądzkiej

Spotkanie w Swarzędzu od początku trzymało w napięciu. Podopieczne Macieja Krówczyńskiego zaczęły z wysokiego „C” – po celnych rzutach Klaudii Gołębiewskiej błyskawicznie wyszły na prowadzenie 6:0. Choć gospodynie zdołały wyrównać, kluczowa dla losów meczu okazała się druga kwarta.

Mimo problemów ze skutecznością z dystansu, leszczynianki pokazały ogromny charakter w walce pod samą tablicą. Dominacja fizyczna była bezdyskusyjna – Tęcza wymusiła aż 12 rzutów osobistych, podczas gdy rywalki zaledwie 3. To pozwoliło zejść na przerwę z pięciopunktową zaliczką. Prawdziwy popis umiejętności dała jednak Julia Grądzka, która w decydujących momentach brała ciężar gry na siebie, kończąc mecz z dorobkiem aż 22 punktów.

Horror z happy endem i zaproszenie na Zaborowo

Druga połowa meczu nie była wolna od nerwów. W trzeciej kwarcie seria strat sprawiła, że Lider zbliżył się na dystans zaledwie trzech oczek. Wtedy jednak zimną krew zachowały Iga Walentowska oraz wspomniana Grądzka, której akcja „3+1” (rzut za trzy z faulem i wykorzystany wolny) ostatecznie podcięła skrzydła rywalkom.

Zwycięstwo 64:55 daje leszczyniankom bezcenny oddech w ligowej tabeli, ale czasu na świętowanie jest niewiele. Już w najbliższą sobotę, 14 marca o godzinie 17:00, Lou Tęcza Leszno wróci do własnej hali. W obiekcie na Zaborowie podejmą drużynę SMS Łomianki. Kibice liczą na kolejny komplet punktów i głośny doping, który poniesie zespół do kolejnej wygranej.

