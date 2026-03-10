Policja pod jednym adresem

To byłby nowoczesny budynek, połączony z obecnie istniejącym przy ul. 17 Stycznia, w ciągu ostatnich lat kompleksowo zmodernizowanym. Powstanie w ramach programu modernizacyjnego służb mundurowych na lata 2026-2029, a jego budowa miałaby ruszyć już w przyszłym roku.

- W tym roku pierwsze 5 mln na budowę tego obiektu już trafi, w przyszłym roku 25 mln złotych. Zachęcam samorządowców żeby dołożyli się do tego, bo kosztorys mówi nawet o 100 mln. Mam nadzieję, że komenda powinna być w ciągu 2-3 lat zrealizowana, jeśli wszystko nam się uda. Mam nadzieję, ze w tym zakresie pomógłby nam również program SAFE – mówił dziś Wiesław Szczepański podczas odprawy rocznej policji w Lesznie, która odbyła się w Leszczyńskiej Galerii Książki.

Na apel wiceministra od razu odpowiedzieli prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki i starosta leszczyński Maciej Wiśniewski. Włodarz miasta publicznie zadeklarował w budżecie 500 tys. złotych, a starostwa 250 tys. złotych.

Pomysł rozbudowy siedziby policji w Lesznie kiełkował od kilku lat.

- To było w sferze marzeń, kiedy rozmawialiśmy, że koordynacja działań tak jak teraz jest znacznie utrudniona. Jeśli chodzi o proces dowodzenia jednostką, służbą, przepływ dokumentacji i dostęp dla obywateli. Jest wiele takich aspektów, które stanowią znaczące utrudnienie, jeżeli ta siedziba nie jest w jednym miejscu - wyjaśniał nadinsp. Tomasz Olczyk, komendant wojewódzki policji w Poznaniu.

Kilka pięter i podziemny parking

Harmonogram rozbudowy komendy przy ul. 17 Stycznia w Lesznie jest już gotowy. Najbliższe miesiące to dokumentacja projektowa, a potem wyłonienie wykonawcy.

- Będziemy mieli dużo lepsze, nowoczesne warunki pracy. Budynek, który mieści się przy ul. 17 Stycznia 8 zostaje, łącznikiem połączymy go z nowym budynkiem. Będzie parking podziemny na 100 pojazdów, budynek 4-kondygnacyjny i ok. 5 tys. m kwadrat. powierzchni - powiedział Radiu Eska insp. Piotr Gorynia komendant miejski policji w Lesznie.

Obecnie Komenda Miejska Policji w Lesznie mieści się pod dwoma adresami - przy ul. 17 Stycznia i na ul. Ks. Korcza, gdzie zajmuje dwa budynki. Po wybudowaniu nowej części komendy policjanci wyprowadza się z Korcza.

