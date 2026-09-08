Promenady spacerowe

Dawniej, wzdłuż dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego wiodły miejskie fortyfikacje i wały obronne miasta, a w XIX wieku powstały tu promenady spacerowe, jedne z najładniejszych w Lesznie. W ostatnich latach Dąbrowskiego przeszła sporą przemianę. Zmodernizowany został zabytkowy budynek dawnego „koszarowca”, wybudowana została galeria handlowa, powstały nowe ciągi pieszo-rowerowe i nowe rabaty. Kolejne nasadzenia planowane są razem z nowym ciągiem pieszo-rowerowym.

- Mamy koszarowiec, przy którym projektowany jest ciąg pieszo-rowerowy, bo brakuje tam fragmentu łączącego w otoczeniu ścieżki rowerowe. Przy tej okazji też planowana jest tam zieleń, niewielkie, ale jednak rabaty, które mają w tej pierwszej części ulicy Dąbrowskiego wprowadzić trochę zieleni w gruncie. Koszarowiec nie ma takiej bardzo regularnej, prostokątnej bryły. Ma zagłębienia w elewacji, takie cofnięte fragmenty. I tam, po analizie przez projektanta szerokości i możliwości udało się wygospodarować odrobinę miejsca na rabaty w gruncie – mówi Natalia Grobelna, pełnomocnik ds. zieleni i estetyzacji miasta.

Rabaty na każdą pogodę

Kolejne rabaty planowane są w pobliżu długiego bloku mieszkalnego na ul. Dąbrowskiego i przystanku autobusowego.

- I tam chcielibyśmy trawniki zastąpić rabatami, które wpłyną na poprawę estetyki, na wygląd i przywrócą świetność temu miejscu. To będą takie rabaty, które miasto realizuje od paru lat w stylu naturalistycznym. One najlepiej też nam się sprawdzają pod kątem utrzymania. Jest duża różnorodność gatunków na tych rabatach. Staramy się wykonywać te rabaty z gatunków rodzimych. Także i trochę traw ozdobnych, bylin, wyższych krzewów, żeby kwitło wiosną, latem i było jeszcze ozdobne zimą – wyjaśnia N. Grobelna.

Cała inwestycja (ciąg i zieleń) ma być zrealizowana w ciągu dwóch lat. Prace rozpoczną się już jesienią tego roku.

Dzika przyroda w centrum Leszna